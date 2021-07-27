В ДТП на Львовщине пострадали 3 детей и 4 взрослых
На трассе Киев – Чоп возле Розвадова на Львовщине столкнулись авто Honda Civic и Skoda Felicia. В результате аварии травмировались 7 человек, среди них – 3 детей. Пострадавших отвезли в больницу.
Инцидент произошел 26 июля утром. Детали устанавливает полиция.
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Детали ДТП
63-летний водитель авто Honda Civic въехал в легковушку Skoda Felicia. За рулем Skoda находился 54-летний мужчина.
В результате ДТП пострадали 7 человек, в том числе 3 детей. Им примерно 10, 8 и 6 лет (2011, 2013, 2015 года рождения). Пострадавших госпитализировали. Они имеют среднюю степень тяжести.
Водитель Honda родом из Львова, а Skoda – из Тернопольщины. Сейчас их состояние не известно. Обстоятельства происшествия устанавливаются.
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