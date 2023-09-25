"Припарковался" в забор: на Троещине произошло ДТП с участием трех автомобилей

В Деснянском районе Киева случилось автопроисшествие, вызванное нетрезвым водителем Volkswagen Tiguan. Полиция составила на нарушителя админпротоколы.

24 сентября столичные патрульные получили сообщение о столкновении трех автомобилей на Троещине.

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Врезался в два автомобиля и забор

Прибывшие на место инцидента правоохранители выяснили его обстоятельства. Как оказалось, водитель авто Volkswagen Tiguan столкнулся с BMW X5 и Ford Focus. После этого он не справился с управлением и въехал в металлический забор.

Во время общения с виновником ДТП сотрудники полиции заметили у мужчины признаки алкогольного опьянения, а тест на драгере подтвердил их догадки: показал результат в 14 раз больше нормы – 2,82 промилле.

К счастью, среди участников происшествия пострадавших нет. Теперь водителю Volkswagen Tiguan грозит наказание за нарушение правил дорожного движения, повлекшее за собой ДТП, управление транспортом в состоянии опьянения и без наличия соответствующих документов.

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