Скандальному Трухину избрали меру пресечения по делу о взятке после ДТП
В августе 2021 года тогдашний нардеп "Слуги народа" совершил ДТП на Бориспольской трассе. Он хотел убежать и пытался доказать, что не был за рулем.
Высший антикоррупционный суд 20 сентября 2022 года избрал ему меру пресечения. Александр Трухин хотел подкупить патрульных полицейских и предлагал "150 тысяч".
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"Суд частично удовлетворил вышеуказанное ходатайство и применил к подозреваемому меру пресечения в виде залога в размере 49 620 тысяч гривен", – рассказали в Специализированной антикоррупционной прокуратуре.
Что должен делать Трухин
Кроме залога, Трухин обязан приходить к детективу, прокурору и суду по каждому требованию. Обвиняемый должен уведомлять детектива, прокурора или суд об изменении места жительства и работы.
Трухину запретили общаться с министром внутренних дел Украины Денисом Монастырским. Не советуют и вести переговоры с руководителями Национальной полиции, Департамента патрульной полиции, управления патрульной полиции Киева, Департамента патрульной полиции, руководителями и судебными экспертами национального научного центра "Институт судебных экспертиз Бокариуса" и свидетелями по делу.
Обвиняемый будет выполнять все обязанности до 20 ноября 2022 года включительно.
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Что известно об аварии
ДТП произошло 23 августа 2021 года. СМИ сообщали, что именно Трухин был за рулем автомобиля. В аварии пострадали 6 человек.
Издание "Украинская правда" опубликовало видео с бодикамеры полицейского Сергея Петрика. Трухин там убеждал, что не был за рулем, и спрашивал: "Можно я тихонько в лес уйду?". Нардеп обещал правоохранителю связи с министром внутренних дел Денисом Монастырским.
После публикации видео генпрокурор Ирина Венедиктова поручила зарегистрировать уголовное дело. Впоследствии Трухина исключили из партии "Слуга народа".
Обратите внимание – расследование в отношении нардепа Трухина: смотрите видео