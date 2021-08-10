В Турции случилась масштабная ДТП: пострадали более 30 человек – видео
10 августа 2021 , 20:37Читати новину українською
Источник:TRT Haber
На трассе Анакара-Ушак в Турции перевернулся пассажирский автобус. В результате ДТП пострадали 32 пассажира и водитель.
Детали ДТП в Туречции
Автобус выполнял рейс из Агры в Измир. На одном из участков дороги в провинции Ушак водитель не справился с управлением.
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В результате машина съехала в кювет и перевернулась.
На место аварии направили много карет скорой помощи, бригад полиции и пожарных. Всех пострадавших отвезли в местные больницы. Известно, что они находятся в удовлетворительном состоянии.
В Турции перевернулся автобус / Фото TRT Haber
Смотрите видео с места ДТП на трассе в Турции:
Предыдущая авария с автобусом
- Рано утром 8 августа в турецкой провинции Балыкесир случилась еще одна масштабная авария.
- Пассажирский автобус съехал с дороги и перевернулся.
- В результате аварии на месте происшествия погибли 11 человек, а еще 4 скончались в больнице.