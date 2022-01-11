ДТП с участием 4 авто произошло на Прикарпатье: фото и видео с места аварии

Под Марковцами, что на Прикарпатье, 11 января произошло масштабное ДТП. В аварию на автодороге Черниев – Марковцы попали сразу 4 автомобиля.

В результате ДТП 2 человека получили травмы. Их каретами скорой помощи госпитализировали в больницу.

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Что известно об аварии

По предварительной информации от патрульной полиции, между Черниевом и Марковцами произошло столкновение четырех автомобилей:

Volkswagen Golf,

Renault Trafic,

Opel Kadett,

Mercedes-Benz Sprinter.

Предварительно известно, что один из водителей выехал на полосу встречного движения, что и стало причиной аварии. Двое водителей травмировались и сейчас находятся в больнице. На месте работают следователи и патрульные.

В пресс-службе ГСЧС сообщили, что к работам на месте ДТП привлекли спасательную группу, состоящую из нескольких человек.

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Разбитое авто / Фото Галка.IF

Заметим, что на проспекте Науки в Голосеевском районе Киева произошло массовое дорожно-транспортное происшествие. Участниками автостолкновения стали сразу 5 автомобилей. По предварительным данным, никто не пострадал, но некоторые авто получили серьезные повреждения.