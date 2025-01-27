Чиновник СБУ сбил ребенка на переходе: в спецслужбе отреагировали

В городе Васильков Киевской области 23 января произошло ДТП. Известно, что сотрудник Центрального управления СБУ сбил несовершеннолетнего на пешеходном переходе.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ТСН. Отмечается, что сотрудники ГБР и Национальной полиции уже открыли уголовное производство.

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В СБУ прокомментировали, что в результате аварии был травмирован несовершеннолетний пешеход, его оперативно доставили в больницу "Охматдет". Там ему была оказана вся необходимая медицинская помощь, сейчас пострадавший находится в удовлетворительном состоянии.

Должностному лицу СБУ также избрали меру пресечения в виде содержания под стражей.

В Службе безопасности Украины отметили, что считают такие действия сотрудника недопустимыми, способствуют объективному расследованию и оказывают всестороннюю помощь правоохранителям.

К слову, на днях в Киеве произошла еще одна авария. По информации СМИ, днем 26 января на Берестейском проспекте маршрутка влетела в два полицейских автомобиля. В то же время информация о пострадавших не поступала.

Что стало причиной столкновения маршрутки и двух полицейских автомобилей – неизвестно.