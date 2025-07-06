В Германии украинцы попали в ДТП: погиб 2-летний ребенок: погиб 2-летний ребенок

В Германии украинцы попали в ДТП. В результате столкновения двух автомобилей погиб ребенок, а другие члены семьи получили травмы.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на BILD и Westfälische Nachrichten. Смертельная авария произошла на автодороге неподалеку Штукенброк-Сенне.

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Что известно о ДТП с украинцами в Германии

Пять украинцев попали в ДТП на автомагистрали А33. В одном из авто, которое попало в аварию был 34-летний водитель, его 26-летняя пассажирка и трое детей 2 и 6 лет.

Известно, что во время движения мужчина внезапно сменил полосу движения и выехал на встречную. Он не заметил другую машину Opel, которым управлял 24-летний мужчина с Боргентрайха. Автомобили ехали "лоб в лоб".

В ДТП значительные повреждения получило авто Peugeot. Одна из 2-летних девочек, которая в нем ехала, получила несовместимые с жизнью травмы. Другие дети также были ранены – двухлетний ребенок получил тяжелые травмы, а 6-летняя – легкие. Водитель и пассажирка также были госпитализированы с травмами различной степени тяжести.

Также во время аварии пострадал третий автомобиль - Volkswagen Crafter. Его водитель повреждений не получил.

В Германии украинцы попали в ДТП / Фото Andreas Eickhoff

Из-за ДТП пришлось перекрыть движение по трассе А33 более чем на 6 часов. В этом районе были зафиксированы значительные повреждения.

Напомним, в Венгрии произошло серьезное ДТП, в котором пострадали 19 человек. Среди них было 17 детей из Украины. По меньшей мере двое несовершеннолетних граждан получили тяжелые травмы. Дети ехали на фестиваль из Львова. Пострадавших отвезли в больницу, других пассажиров обеспечили временным жильем.