Умерла восьмая жертва аварии украинского автобуса в Польше

ДТП с украинцами в Польше возле города Кошице произошло 6 марта. Через три месяца после аварии в Украине умерла 8 жертва.

Пресс-секретарь Окружной прокуратуры в Перемышле Марта Пентковская подтвердила СМИ, что количество погибших в аварии возросло. Сейчас выясняют, повлекли ли смерть собственно последствия ДТП .

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Умер мужчина, который лечился в Перемышле

СМИ из собственных источников стало известно, что речь идет о мужчине в возрасте около 60 лет из Херсонской области. Он получил в аварии тяжелые травмы и в течение 3 недель лечился в Перемышле.

В конце марта, когда его состояние улучшилось, его перевезли в Украину.

Следователи пытаются вяснить, имеет лисвязь эта смерть с ДТП, сообщила Марта Пентковская.

Первая ДТП в Польше с украинцами

В ночь на 6 марта вблизи польского города Кошице рейсовый автобус Познань – Херсон попал в ДТП. В салоне находились 57 украинцев: 55 пассажиров и 2 водителя.

В результате страшной аварии на месте погибли 5 человек, еще 34 человека получили ранения.

Предварительная причина ДТП – водитель не справился с управлением на несоответствующей скорости. Ему грозит до 8 лет тюрьмы.

Через две недели в похожее – так называемое "второе польское ДТП" – попал автобус Вроцлав – Черновцы. От столкновения погиб один мужчина – он был напарником водителя.