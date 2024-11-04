Трагедия в Белой Церкви: молодая девушка вместе с собакой погибли в ДТП

На Киевщине, в Белой Церкви вечером 3 ноября произошло дорожно-транспортное происшествие. В результате аварии погибла 19-летняя девушка и ее пес.

Об этом рассказывает полиция Киевской области, сообщает 24 Канал. Это произошло на выезде из Белой Церкви в направлении Сквиры.

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Смертельное ДТП на Киевщине

По предварительной информации полиции, 22-летний водитель автомобиля Ford наехал на 19-летнюю девушку, которая переходила дорогу со своей собакой по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП девушка и ее пес погибли на месте. Врачи, прибывшие на вызов, только констатировали смерть потерпевшей.

Водителя задержали и поместили в изолятор временного содержания. Следователи Киевщины начали досудебное расследование.

К слову, в польской Карвице-Мазурской автомобиль с двумя взрослыми и тремя детьми попал под скоростной поезд, все погибли. На месте трагедии работали полиция, прокуратура и пожарные. Они выясняют, почему автомобиль не остановился на знак STOP.