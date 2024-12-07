В Черкасской области автобус с пассажирами слетел в кювет

Вечером 7 декабря в Черкасской области пассажирский автобус съехал на обочину и слетел в кювет. Сейчас полиция выясняет обстоятельства аварии.

ДТП произошло в селе Гереженовка Уманского района, передает 24 Канал со ссылкой на Общественное Черкассы.

Смотрите также "Не понимаю, в чем виноват, я тоже пострадавший", – подозреваемый в громком ДТП в Днепре

Что известно о последствиях ДТП

По словам пресс-секретаря главного управления нацполиции области Зои Вовк, в результате дорожно-транспортного происшествия четыре человека получили травмы, среди них один несовершеннолетний.

Люди получили травмы различной степени и сейчас решается вопрос об их госпитализации. Другие пассажиры и водитель, которых на месте осмотрели медики, получили легкие телесные повреждения,

– говорит Зоя Вовк.

По данным полиции, ДТП произошло в результате того, что 50-летний водитель Mercedes-Benz Sprinter не смог справиться с управлением, выехал на обочину и перевернулся. Остальные обстоятельства дорожно-транспортного происшествия сообщат позже.

7 декабря еще одна авария произошла во Львовской области. На трассе Киев – Чоп возле Буска перевернулся грузовик. В результате этого образовались значительные пробки.