ДТП трапилася в селі Гереженівка Уманського району, передає 24 Канал з посиланням на Суспільне Черкаси.

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Що відомо про наслідки ДТП

За словами речниці головного управління нацполіції області Зої Вовк, внаслідок дорожньо-транспортної пригоди четверо людей отримали травми, серед них один неповнолітній.

Люди отримали травми різного ступеня та нині вирішується питання щодо їх госпіталізації. Інші пасажири й водій, яких на місці оглянули медики, отримали легкі тілесні ушкодження,

– каже Зоя Вовк.

За даними поліції, ДТП трапилася внаслідок того, що 50-річний водій Mercedes-Benz Sprinter не зміг впоратися з керуванням, виїхав на узбіччя та перекинувся. Решту обставин дорожньо-транспортної пригоди повідомлять згодом.

7 грудня ще одна аварія трапилася на Львівщині. На трасі Київ – Чоп біля Буська перевернулася вантажівка. Внаслідок цього утворилися значні затори.