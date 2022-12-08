Если не ракетами, то в ДТП: на Донбассе российские войска постоянно убивают людей в авариях

В Шахтерском районе Донецкой области произошла авария, в результате которой есть пострадавшие и погибшие, в том числе врач из России. Пропагандистским СМИ уже дали указание писать якобы в этом виновны гражданские.

То есть виновен в ДТП не водитель военного грузовика оккупантов, который раздавил микроавтобус, а водитель маршрутки. Об этом 24 каналу рассказал журналист Денис Казанский.

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Не первая такая авария в Донецкой области

Это всегда так. Там постоянно происходят такие аварии, но не такие кровавые. Так, чтобы за раз 16 человек погибли – это отдельный случай,

– сообщил журналист.

По его словам, таких случаев аварий с военной техникой захватчиков есть огромное количество. Так, для грузовиков россиян с буквами "Z" и "V" правил дорожного движения не существует, они двигаются как им вздумается.

Казанский рассказал, что в начале полномасштабного вторжения был инцидент, когда в Донецкой области российский танк протаранил пассажирский автобус. А сейчас мы видим подобную ситуацию, когда грузовик захватчиков давит людей на его пути.

"Это опосредованные жертвы войны, но также жертвы российской оккупации и агрессии. Эти люди были бы живы, если бы Россия не направляла свои оккупационные войска на нашу территорию", – подчеркнул журналист.

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