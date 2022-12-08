Если не ракетами, то в ДТП: на Донбассе российские войска постоянно убивают людей в авариях
В Шахтерском районе Донецкой области произошла авария, в результате которой есть пострадавшие и погибшие, в том числе врач из России. Пропагандистским СМИ уже дали указание писать якобы в этом виновны гражданские.
То есть виновен в ДТП не водитель военного грузовика оккупантов, который раздавил микроавтобус, а водитель маршрутки. Об этом 24 каналу рассказал журналист Денис Казанский.
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Не первая такая авария в Донецкой области
Это всегда так. Там постоянно происходят такие аварии, но не такие кровавые. Так, чтобы за раз 16 человек погибли – это отдельный случай,
– сообщил журналист.
По его словам, таких случаев аварий с военной техникой захватчиков есть огромное количество. Так, для грузовиков россиян с буквами "Z" и "V" правил дорожного движения не существует, они двигаются как им вздумается.
Казанский рассказал, что в начале полномасштабного вторжения был инцидент, когда в Донецкой области российский танк протаранил пассажирский автобус. А сейчас мы видим подобную ситуацию, когда грузовик захватчиков давит людей на его пути.
"Это опосредованные жертвы войны, но также жертвы российской оккупации и агрессии. Эти люди были бы живы, если бы Россия не направляла свои оккупационные войска на нашу территорию", – подчеркнул журналист.
Аварии из-за оккупантов: что известно
- Смертельная авария в Шахтерском районе Донецкой области произошла 7 декабря. На автодороге Шахтерск – Торез произошло столкновение грузового автомобиля, перевозившего военнослужащих, с микроавтобусом. В результате ДТП погибли 16 человек, еще трое пострадали.
- В начале ноября российские оккупанты попали в аварию недалеко от села Приазовское Запорожской области. Там столкнулись 8 автомобилей, которые могли перевозить мобилизованных.
- Россия направляет в районы ведения боевых действий только что мобилизованный и низкоквалифицированный личный состав. Иногда случается так, что оккупанты не доезжают до пункта назначения. Такая ситуация произошла и в Донецкой области, когда из 7 танков, 2 – попали в ДТП во время следования.
- Возле Мелитополя КамАЗ оккупантов на полном ходу влетел в легковой автомобиль. Погибли мирные люди – двое взрослых и 12-летний мальчик. Оказалось, что захватчики догоняли колонну.