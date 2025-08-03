Дорожно-транспортная авария случилась днем, 3 августа, в Дубно. Там столкнулись два автомобиля. К сожалению, без пострадавших и жертв не обошлось.

Как сообщили в полиции, произошло столкновение автомобилей Renault Scenic, за рулем которого находился 68-летний житель Ровно, и Ford Fiesta, водителем которого был 32-летний житель Здолбунова, передает 24 Канал.

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Какие последствия ДТП в Дубно?

В результате ДТП водителя Ford Fiesta, двух пассажирок минивэна, а также трех человек из легковушки медики доставили в больницу.

Несмотря на принятые реанимационные мероприятия, 2-летний сын 32-летнего водителя Ford от полученных травм скончался в медучреждении.

Следователь начал досудебное расследование.

обстоятельства ДТП устанавливаются. У водителей отобраны биологические образцы, чтобы определить были ли они в состоянии опьянения на момент аварии.

Смертельное ДТП в Дубно / Фото полиция

К слову, в Житомире 2 августа 32-летний мужчина на автомобиле Audi совершил наезд на 14-летнего велосипедиста. К сожалению, юноша умер в карете скорой.