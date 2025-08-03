Трагедия на Ровенщине: в ДТП погиб 2-летний мальчик
- В Дубно столкнулись два автомобиля.
- Шесть человек пострадали, в медучреждении скончался 2-летний мальчик.
Дорожно-транспортная авария случилась днем, 3 августа, в Дубно. Там столкнулись два автомобиля. К сожалению, без пострадавших и жертв не обошлось.
Как сообщили в полиции, произошло столкновение автомобилей Renault Scenic, за рулем которого находился 68-летний житель Ровно, и Ford Fiesta, водителем которого был 32-летний житель Здолбунова, передает 24 Канал.
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Какие последствия ДТП в Дубно?
В результате ДТП водителя Ford Fiesta, двух пассажирок минивэна, а также трех человек из легковушки медики доставили в больницу.
Несмотря на принятые реанимационные мероприятия, 2-летний сын 32-летнего водителя Ford от полученных травм скончался в медучреждении.
Следователь начал досудебное расследование.
обстоятельства ДТП устанавливаются. У водителей отобраны биологические образцы, чтобы определить были ли они в состоянии опьянения на момент аварии.
Смертельное ДТП в Дубно / Фото полиция
К слову, в Житомире 2 августа 32-летний мужчина на автомобиле Audi совершил наезд на 14-летнего велосипедиста. К сожалению, юноша умер в карете скорой.