В ДТП в Хмельницкой области пострадали 9 человек, в том числе 5 детей

В воскресенье, 2 марта, около 20:00 в Хмельницкой области вблизи Староконстантинова произошло ДТП. В результате аварии на трассе Житомир – Черновцы травмировались 9 человек.

Среди пострадавших, которых госпитализировали в многопрофильную больницу города, – 5 детей. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Национальную полицию, которая выясняет обстоятельства происшествия.

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Что известно о ДТП

Столкновение на трассе произошло между автомобилем Renault Scenic, за рулем которого находился 65-летний житель Житомирской области, и микроавтобусом Mercedes-Benz Vito, которым управлял 40-летний житель села Черепова Хмельницкой тергромады.

В результате ДТП телесные повреждения различной степени тяжести получили:

водитель легкового авто и 2 пассажирки , 1960 и 2014 годов рождения;

, 1960 и 2014 годов рождения; семья из микроавтобуса – супружеская пара и 4 детей.

Одного ребенка вчера отправили в Хмельницкий в больницу, у нее черепо-мозговая травма. Другой ребенок в реанимации с переломом бедра. Мужчина с женщиной находятся в тяжелом состоянии в реанимации. Пятеро – в травматологии, они в удовлетворительном состоянии,

– рассказала Елена Островская, заведующая травматологическим отделением городской больницы.

Правоохранители уже открыли уголовное производство по статье о нарушении правил безопасности дорожного движения.

Авария возле Староконстантинова / Фото Нацполиции

К слову, 1 марта в Днепровском районе столицы произошло смертельное ДТП с участием маршрутного автобуса. Водитель легкового автомобиля находится в тяжелом состоянии, а 20-летняя пассажирка погибла в карете скорой помощи.