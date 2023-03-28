В Хмельницкой области перевернулся автобус с 25 пассажирами

В Хмельницкой области 28 марта произошло дорожно-транспортное происшествие. Водитель пассажирского автобуса не справился с управлением и съехал в кювет, после чего автобус перевернулся.

Инцидент произошел в Волочисском районе, отмечают сотрудники полиции. Следователи выясняют детали, а медики работают с потерпевшими.

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Пассажирский автобус "Варшава – Одесса" перевернулся в кювет

В Хмельницкой области во вторник, 28 марта, перевернулся автобус с пассажирами. ДТП произошло в Волочисском районе области.

На месте работают правоохранители. Они отметили, что по предварительным данным, водитель автобуса "Неоплан", который ездит по маршруту "Варшава - Одесса", не справился с управлением и съехал в кювет.



В ДТП попал пассажирский автобус / Фото полиции Хмельницкой области

В результате автобус с 25 пассажирами, среди которых 2 – дети, перевернулся. Медики оказывают всю необходимую помощь потерпевшим.

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