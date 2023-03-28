В Хмельницкой области перевернулся автобус с 25 пассажирами
Источник:Полиция Хмельницкой области
В Хмельницкой области 28 марта произошло дорожно-транспортное происшествие. Водитель пассажирского автобуса не справился с управлением и съехал в кювет, после чего автобус перевернулся.
Инцидент произошел в Волочисском районе, отмечают сотрудники полиции. Следователи выясняют детали, а медики работают с потерпевшими.
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Пассажирский автобус "Варшава – Одесса" перевернулся в кювет
В Хмельницкой области во вторник, 28 марта, перевернулся автобус с пассажирами. ДТП произошло в Волочисском районе области.
На месте работают правоохранители. Они отметили, что по предварительным данным, водитель автобуса "Неоплан", который ездит по маршруту "Варшава - Одесса", не справился с управлением и съехал в кювет.
В ДТП попал пассажирский автобус / Фото полиции Хмельницкой области
В результате автобус с 25 пассажирами, среди которых 2 – дети, перевернулся. Медики оказывают всю необходимую помощь потерпевшим.
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Водитель грузовика вызвал масштабное ДТП
- В Хмельницкой области 21 марта прошла еще одна масштабная авария. Повреждения получили 7 автомобилей.
- Правоохранители сообщили, что ДТП произошло около 17:30 на улице Юрия Савицкого в Летичеве. 32-летний водитель грузовика "МАН" буксировал другой грузовик – "ИВЕКО".
- Он нарушил правила дорожного движения, в результате чего буксированное транспортное средство отцепилось и столкнулось с припаркованным автомобилем "Рено". А после этого еще и с автомобилями "Пежо", "Дача", "ЗАЗ", "Шкода", "Ниссан" и "Фиат".
- К счастью, люди не пострадали. Однако автомобили получили механические повреждения.