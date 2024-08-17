Погибли молодые супруги, которые ждали ребенка: в Хмельницком произошло ужасное ДТП
Источник:ZAXID.NET
В Хмельницком столкнулись легковушка и грузовик, в результате чего погибли два человека. В полиции рассказали детали трагического инцидента.
Жуткая автокатастрофа произошла 14 августа днем на кольцевой дороге в Хмельницком. Там Volkswagen столкнулся с военным грузовиком.
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Погибли молодожены
Известно, что за рулем легкового автомобиля находился 24-летний водитель, а рядом с ним сидела его 21-летняя беременная жена.
В грузовике находилось 30 военных. Они направлялись на полигон, где должны были проводиться учебные стрельбы.
В результате столкновения водитель Volkswagen погиб на месте, а его жена – в реанимации.
Военные во время ДТП не пострадали. Согласно результатам экспертизы, водитель грузовика был трезв.
Сейчас уже открыто уголовное производство по факту нарушения правил вождения или эксплуатации боевой, специальной или транспортной машины, повлекшее гибель нескольких лиц). Санкция статьи предусматривает до десяти лет лишения свободы.
Напомним, что в Одесской области в ДТП с участием легковушки и грузовика погибли мама и 15-летняя дочь.
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Автобус с детьми попал в ДТП
- Заметим, что 13 августа возле села Вишнополь Староконстантиновской общины Хмельницкой области также произошло ужасное ДТП.
- Автобус ЛАЗ "Лайнер" направлялся из села Любар Житомирской области в Ивано-Франковскую область. В салоне находилось 19 детей, в частности, дети военных и погибших на фронте, а также двое учителей.
- По сообщению очевидцев, автобус двигался на большой скорости, а учительница дважды делала водителю замечания по этому поводу.
- Транспортное средство наехало на островок безопасности, перевернулось и упало на металлические "ежи", стоявшие на обочине, ведь впереди был блокпост.
- В результате аварии погибли 12-летняя Иванна Костюк, ученица Любарского лицея №1, и 42-летняя учительница английского языка Олеся Тринус с Глезненского лицея.
- Еще 13 детей получили травмы различной степени тяжести. Четверо из них находятся в тяжелом состоянии. Один из пострадавших школьников вышел из комы только на второй день после аварии.