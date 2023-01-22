В Киевской области пьяный водитель устроил тройное ДТП на блокпосте: есть пострадавшие

В Киевской области 21 января произошла авария на блокпосте. Автомобиль Skoda на скорости протаранил Opel, а тот ударил стоявший на обочине BMW.

ДТП произошло в поселке городского типа Калиновка. Об этом рассказали в ряде телеграмм-каналов, сообщает 24 Канал.

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Водитель совершил тройное ДТП на блокпосте

В Калиновке на блокпосте 21 января автомобиль Skoda на скорости влетел в Opel. В свою очередь, легковушка въехала в автомобиль BMW, который стоял на обочине. Предварительно виновник ДТП находился в состоянии алкогольного опьянения.

В результате аварии водитель Opel получил ранения. Пострадавший госпитализирован. У него диагностирован перелом ребра.

Правоохранители пока не предоставили официальную информацию об этом инциденте. Однако известно, что они уже устанавливают все причины и обстоятельства ДТП.

Смотрите фото с места аварии / Фото телеграмм-канала "Общественный ревизор. Бровары"

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