В Киевской области пьяный водитель устроил тройное ДТП на блокпосте: есть пострадавшие
В Киевской области 21 января произошла авария на блокпосте. Автомобиль Skoda на скорости протаранил Opel, а тот ударил стоявший на обочине BMW.
ДТП произошло в поселке городского типа Калиновка. Об этом рассказали в ряде телеграмм-каналов, сообщает 24 Канал.
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Водитель совершил тройное ДТП на блокпосте
В Калиновке на блокпосте 21 января автомобиль Skoda на скорости влетел в Opel. В свою очередь, легковушка въехала в автомобиль BMW, который стоял на обочине. Предварительно виновник ДТП находился в состоянии алкогольного опьянения.
В результате аварии водитель Opel получил ранения. Пострадавший госпитализирован. У него диагностирован перелом ребра.
Правоохранители пока не предоставили официальную информацию об этом инциденте. Однако известно, что они уже устанавливают все причины и обстоятельства ДТП.
Смотрите фото с места аварии / Фото телеграмм-канала "Общественный ревизор. Бровары"
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