Масштабное ДТП в Киеве: на мосту Патона образовалась большая пробка
В Киеве во вторник, 4 марта, произошло ДТП на мосту Патона. В результате масштабной аварии образовалась большая пробка в сторону левого берега города.
Сейчас правоохранители устанавливают обстоятельства и причины дорожно-транспортного происшествия. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Патрульную полицию Киева.
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Какие последствия ДТП в Киеве
По данным полиции, сейчас на мосту Патона затруднено движение автомобилей.
В связи с ДТП на мосту Патона движение транспорта затруднено в направлении проспекта Соборности. Учтите эту информацию при планировании маршрута своей поездки,
– говорят в Патрульной полиции Киева.
Пользователи соцсетей отмечают, что в результате аварии образовалась пробка от супермаркета "Новус".
Напомним, что 1 марта в Киеве также случилось смертельное ДТП. Тогда около 19 часов вечера маршрутный автобус столкнулся с легковушкой в Днепровском районе столицы на проспекте Алишера.
В результате этой аварии в карете скорой медицинской помощи погибла 20-летняя девушка. Водителя легковушки госпитализировали в больницу в тяжелом состоянии.