На "лысой" резине в гололед: в Киеве грузовик въехал в кирпичный забор частного дома

В Печерском районе Киева грузовик протаранил кирпичный забор частного дома, авто было на "лысой" резине. К счастью, в результате инцидента никто не пострадал.

ДТП произошло на улице Зверинецкой с участием грузовика Iveco. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Патрульную полицию Киева.

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Детали ДТП в печерском районе Киева

В Печерском районе столицы грузовик Iveco врезался в кирпичный забор частного дома.

По прибытии на место происшествия правоохранители провели осмотр транспортного средства и обнаружили серьезное нарушение. У грузовика была резина, которая не соответствовала стандартам безопасности – колеса были "лысыми", что значительно усложнило контроль над автомобилем на гололеде.

Киев. Улица Зверинецкая. Мы прибыли на вызов о дорожно-транспортном происшествии и увидели грузовой автомобиль Iveco, въехавший в забор жилого дома. Выяснив детали аварии, установили, что на заснеженной проезжей части водитель не справился с управлением. К счастью, никто не травмировался,

– рассказали в пресс-службе.

По результатам проверки полицейские составили на водителя административный протокол за совершение ДТП и вынесли постановление за управление транспортным средством в ненадлежащем техническом состоянии. Правоохранители отметили, что использование изношенных шин является крайне опасным, особенно на скользкой дороге в условиях зимней погоды.