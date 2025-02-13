На Киевщине произошло ужасное ДТП с грузовиками: дорога в направлении Одессы перекрыта

На автодороге М-05 Киев –Одесса, вблизи села Глушки, произошло жуткое ДТП с участием грузовиков. В результате столкновения дорога на Одессу перекрыта.

Движение на дороге затруднено, ведь объезд осуществляется по полосе встречного движения. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на патрульную полицию Белой Церкви.

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Жуткое ДТП на Киевщине

В полиции сообщили, что на 76 километре автодороги М-05 Киев – Одесса, вблизи села Глушки в Белоцерковском районе, произошло столкновение двух грузовых транспортных средств. Из-за столкновения три полосы движения в направлении города Одесса перекрыто.

Сейчас движение частично затруднено. Объезд осуществляется по встречной полосе движения. На месте жуткой аварии работают патрульные полицейские, которые обеспечивают движение путем реверсного регулирования.

В полиции также обратились к водителям с пониманием относиться к временным неудобствам.

Заблаговременно планируйте свои маршруты, учитывая ограничения. Неукоснительно соблюдайте правила дорожного движения,

– отметили в полиции.

Правоохранители также показали жуткие кадры с места аварии. На них видно, что грузовики полностью перекрыли полосы для движения.



Авария на Киевщине / Фото патрульной полиции Белой Церкви



ДТП на Киевщине / Фото патрульной полиции Белой Церкви

В полиции не сообщали о пострадавших или жертвах в результате аварии. Также неизвестными остаются причины жуткой аварии.