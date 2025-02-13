Рух на дорозі ускладнений, адже об'їзд здійснюється по смузі зустрічного руху. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на патрульну поліцію Білої Церкви.

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Моторошна ДТП на Київщині

У поліції повідомили, що на 76 кілометрі автодороги М-05 Київ – Одеса, поблизу села Глушки у Білоцерківському районі, відбулося зіткнення двох вантажних транспортних засобів. Через зіткнення три смуги руху в напрямку міста Одеса перекрито.

Наразі рух частково ускладнений. Об'їзд здійснюється по зустрічній смузі руху. На місці моторошної аварії працюють патрульні поліцейські, які забезпечують рух шляхом реверсного регулювання.

У поліції також звернулися до водіїв з розуміння ставитися до тимчасових незручностей.

Завчасно плануйте свої маршрути, враховуючи обмеження. Неухильно дотримуйтеся правил дорожнього руху,

– наголосили у поліції.

Правоохоронці також показали моторошні кадри з місця аварії. На них видно, що вантажівки повністю перекрили смуги для руху.



Аварія на Київщині / Фото патрульної поліції Білої Церкви



ДТП на Київщині / Фото патрульної поліції Білої Церкви

У поліції не повідомляли про постраждалих чи жертв внаслідок аварії. Також невідомими лишаються причини моторошної аварії.