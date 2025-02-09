Жуткая авария с автобусом и грузовиком в Мексике: погибли более 40 человек

На юге Мексики произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автобуса и грузовика. Ужасная авария унесла жизни 41 человека.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление правительства штата Табаско, пишет 24 Канал.

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ДТП в Мексике

Указывается, что автобус, перевозивший 48 человек, столкнулся с грузовиком. В результате аварии погибли 38 пассажиров и двое водителей. Местные власти добавили, что водитель грузовика также погиб.

В издании добавляют, что автобус полностью сгорел после того, как его охватило пламя после столкновения, остался только металлический каркас.

По данным местных властей, поисковые работы продолжаются, пока идентифицировали 18 погибших.

Автобусный оператор Tours Acosta выразил свои соболезнования в социальной сети и заявил, что будет сотрудничать с властями в расследовании инцидента.

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Напомним, что в конце января стало известно, что в городе Линц, что на востоке Австрии, 20-летний водитель убегал от полицейских и разогнался до скорости 250 километров в час. Погоня привела к нескольким ДТП. В общем пострадали пять человек.

Известно, что 3 января в Казахстане произошла крупная авария. Так, на трассе Астана – Щучинск произошло масштабное ДТП с участием 95 автомобилей.