Автобус Кишинев-Киев столкнулся с легковушкой: двое погибших

В Молдове автобус, следовавший из Кишинева в Киев, столкнулся с автомобилем сегодня, 11 июля. В результате ДТП два человека погибли.

Авария произошла на трассе R7 в Рышканском районе на северо-западе Молдовы.

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Детали смертельного ДТП

Полиция установила, что водитель автомобиля Renault разворачивался на трассе через сплошную линию разметки, и в него врезался автобус.

74-летний водитель автомобиля и его 69-летняя жена погибли на месте.



Смертельное ДТП в Кишиневе / Фото NewsMaker



Автобус получил повреждения / Фото NewsMaker



Основной удар пришелся на легковое авто / Фото NewsMaker

Есть ли пострадавшие среди пассажиров

Пострадавших среди пассажиров автобуса в результате ДТП, по предварительным данным, нет. При этом отмечают, что от удара у автобуса существенно погнута правая часть кабины и треснуло лобовое стекло.

К слову, 6 июля, страшное ДТП произошло в Ровенской области. Предварительно, у грузовика развалилось переднее колесо, водитель потерял управление и вылетел на встречную полосу, въехав в автобус. Погибло 14 человек – водители обоих транспортных средств и 12 пассажиров, среди которых – 6-летний мальчик. Выжить удалось только 57-летней женщине. Ее госпитализировали.