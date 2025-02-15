В Молдове автобус Киев – Кишинев попал в ДТП: более 15 человек пострадали

В селе Чирипкеу Флорештского района в Молдове в ДТП попал рейсовый автобус сообщением Киев – Кишинев. Сейчас известно о 16 пострадавших.

Их с травмами госпитализировали в больницу. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на полицию Молдовы.

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Что известно о последствиях ДТП в Молдове

Как сообщили в полиции, авария случилась 15 февраля около 05:00 на трассе P-14. По данным правоохранителей, предварительной причиной ДТП является то, что водитель автобуса не справился с управлением на скользкой и заснеженной дороге и врезался в дерево. В полиции сообщили, что 35-летний водитель находился за рулем в трезвом состоянии.

Последствия аварии в Молдове / Фото молдавской полиции

Пока неизвестно, сколько украинцев находилось в автобусе. Однако молдавские правоохранители уже выясняют все причины аварии.

Отметим, что 11 июля 2024 года в Молдове автобус Кишинев – Киев столкнулся с автомобилем. Тогда в результате ДТП погибли два человека.