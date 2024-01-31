В Польше автобус с украинцами попал в ДТП: в салоне находилось полсотни человек

31 января в Польше украинский автобус столкнулся с грузовиком. Местная полиция рассказала об обстоятельствах инцидента, а также наличие пострадавших.

Опасная ситуация возникла утром в районе населенного пункта Мироцин вблизи города Пшеворск, расположенного неподалеку от границы с Украиной. Там произошло столкновение пассажирского автобуса и грузовика.

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Есть ли пострадавшие

Известно, что в салоне автобуса находились 50 человек. Он направлялся в сторону Украины.

По данным местных правоохранителей, а также генконсула Украины в Люблине Олега Куця, пострадавших нет. Ни один из пассажиров не нуждался в госпитализации.

Аварию вызвала ошибка водителя автобуса. Говорят, что он не придерживался безопасной дистанции до грузовика, который ехал впереди, в результате чего произошел наезд на тыльную часть транспортного средства.

Нарушителю выписали штраф в размере 10 тысяч гривен.

Украинский автобус вылетел в кювет

Два дня назад почти на том же месте случилось похожее ДТП. Тогда туристический автобус пробил отбойник и съехал в кювет.

Известно, что в транспортном средстве было 65 пассажиров и два водителя. Все – граждане Украины.

В общем пострадало 5 человек. Одного мужчину доставили в медучреждение для обследования, еще четырем оказали помощь на месте.

Прошло без серьезных травм благодаря тому, что автобус не перевернулся. Установлено, что за рулем находился 39-летний украинец. Он был трезвым. Вероятно, ДТП произошло из-за того, что руководитель превысил скорость. Его оштрафовали.

27 января вблизи польско-украинской границы тоже произошла авария с участием украинского автобуса. В ней пострадали 20 человек.