В Румынии автобус с украинскими детьми столкнулся с грузовиком
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Крупная авария произошла на дороге к румынской Констанце. Там в ДТП попал автобус с гражданами Украины. Подавляющая часть пассажиров – несовершеннолетние.
Как сообщают румынские источники, на место столкновения прибыли пожарные, которые ввели "Красный план вмешательства", что делается в случае крупных аварий.
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Есть пострадавшие
В ночь на 17 июня автобус, в котором находились граждане Украины, столкнулся с грузовиком. Авария произошла на железнодорожном переезде между селами Тариверде и Байя, что в уезде Констанца. На место происшествия выехали несколько бригад пожарной и скорой помощи.
Пассажирами автобуса были 57 украинцев, среди них – 42 детей и 15 взрослых. Пятнадцать человек получили ранения, в том числе 13 несовершеннолетних. Четырех пришлось госпитализировать – это двое взрослых и двое детей.
В Румынии в ДТП попал автобус с украинцами: смотрите видео
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