Украинский грузовик остановил движение поездов и автомобилей в Словакии

В среду, 19 марта, вблизи села Нижний Грабовец в Словакии произошел инцидент. Украинский грузовик остановил движение транспорта на трассе II/554.

Об этом сообщила полиция Прешовского края, передает 24 Канал. Кроме того, из соображений безопасности там также остановили железнодорожное движение.

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Что известно об инциденте

Водитель грузовика попытался проехать под путепроводом несмотря на запрещающий знак ограничения высоты в 3,4 метра. Контейнер не вписался в габарит, полуприцеп сорвало с седла.

В результате удара контейнера о бетонную плиту конструкция путепровода сместилась, искривив рельсы железнодорожных путей.

СМИ пишут, что тягач Renault Magnum имел номера с волынской регистрацией. Водитель не пострадал, а тест на содержание алкоголя в его крови оказался отрицательным.

Напомним, недавно вблизи села Дзьвижино Западнопоморского воеводства Польши произошла авария с военным грузовиком. В транспорте находились 24 солдата, 2 офицера пострадали – их жизни ничего не угрожает.