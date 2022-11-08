Столкнулся с грузовиками и вспыхнул: в результате ужасного ДТП в Турции погибли 7 человек

В районе Тутак города Агри пассажирский автобус выехал на встречную полосу и после столкновения с двумя грузовиками сгорел. У автобуса были неисправны тормоза.

Авария произошла около 13:30 на съезде Тутак. В междугородном автобусе на момент аварии находился 21 человек.

Читайте также В Польше в ДТП попал микроавтобус с украинцами: погиб ребенок

В результате аварии есть погибшие и раненные

В результате столкновения погибли 7 человек, 18 получили ранения разной степени. Двое пассажиров находятся в тяжелом состоянии.

Пострадавших кареты скорой помощи доставили в больницы близлежащих провинций и районов. Из-за аварии дорога Агры-Патнос была перекрыта на длительное время.

Какова причина столкновения

На съезде Тутак грузовик с сахарной свеклой перевернулся еще в 10:00, поэтому дорога была сведена в одну полосу. По предварительной информации, водитель не справился с управлением автобуса после отказа тормозов.

В результате возгорания грузовик и автобус выгорели дотла.

Другие несчастные случаи в мире