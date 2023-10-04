Падение автобуса с моста и десятки погибших, среди которых украинцы: все об ужасном ДТП в Италии

Возле Венеции в населенном пункте Местре упал автобус с моста, пролетел около 30 метров и упал на железнодорожный путь. В результате жуткой аварии погибли десятки людей, среди которых есть украинцы.

О трагедии стало известно вечером 3 октября. Первые сообщения в местных итальянских СМИ начали появляться около 20:50 по местному времени (21:50 по киевскому времени). Все, что известно о жутком смертельном ДТП в Италии, сообщает 24 Канал.

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Автобус пролетел 30 метров и упал на железную дорогу

Пассажирский автобус вечером 3 октября съезжал из Местра на Маргеру и автомагистраль А4. В какой-то момент транспортное средство перепрыгнуло через перила моста и полетело вниз. Автобус пролетел 30 метров и упал на железнодорожные пути Местре, после чего – вспыхнул. Он сгорел очень быстро, ведь работал на метане.

По словам властей Венеции, автобус не был рейсовым – его арендовал кемпинг для своих туристов. Из кемпинга автобусы ездили в Венецию, а в Маргере останавливались на отдых. Пока кемпинг закрыт, там не комментируют инцидент. Известно, что в салоне автобуса находились граждане Украины, Германии и Франции.

В настоящее время установлена личность водителя, который был за рулем автобуса, – это 40-летний Альберто Риццотто. Он был сотрудником компании Martini Bus, арендовавшей транспортное средство у компании La Linea. Также компания, в которой работал Альберто, имела контракт на перевозку туристов в Венеции.



Водитель автобуса Альберто Риццотто / Фото Ansa

К моменту аварии водитель подобрал туристов в историческом центре и отвозил их обратно в кемпинг в Маргере. Когда Альберто сел за руль, то был на работе всего 90 минут. Теоретически, это исключает вероятность того, что мужчина мог уснуть за рулем. Кроме того, генеральный директор компании La Linea подчеркнул, что арендуемый автобус был новым и не имел никаких технических проблем.

Ужасные кадры аварии возле Венеции – больше в галерее

В жуткой аварии погибли десятки человек

По имеющейся информации, в салоне туристического автобуса находилось 40 пассажиров. Спасатели в комментарии местным СМИ сообщали, что когда прибыли на место аварии, увидели ужасную картину. Автобус полностью охватил огнем. Чтобы ликвидировать возгорание, понадобилось около часа, еще несколько часов спасатели получали тела погибших и пострадавших. Они вспоминают, что некоторые пассажиры автобуса сгорели заживо.

К сожалению, в ужасной аварии вблизи Венеции погиб 21 человек, среди которых двое детей и подросток Также известно, что 18 человек получили травмы разной степени тяжести, состояние 5 пострадавших оценивают как тяжелое. Среди пострадавших тоже есть дети.

Спикер МИД Украины Олег Николенко в комментарии 24 Каналу подтвердил, что среди погибших есть украинцы. Установлено, что во время ДТП погибли 5 граждан Украины. Еще трое украинцев получили ранения и госпитализированы.

Николенко также отметил, что украинское посольство в Риме и генеральное консульство в Милане уже занимаются этой аварией. В частности, украинские консулы коммуницируют с правоохранителями Италии о выяснении всех обстоятельств ужасной аварии, контролируют лечение пострадавших граждан Украины, а также устанавливают связь с семьями и родственниками погибших и пострадавших.

Граждане каких стран еще погибли в ужасной аварии – пока не сообщали.

Что говорят о причинах аварии

Пока неизвестно, что именно стало причиной аварии. Директор компании La Linea исключает теорию о том, что причина в неисправности транспортного средства. Он подчеркнул, что автобус новый и не имел никаких проблем.

Сначала в сети сообщалось, что автобус вспыхнул еще до падения с эстакады, впрочем, спасатели опровергли эту информацию. Сейчас существует версия, что водителю стало плохо. Как сообщает директор компании, у которой арендовали автобус, транспортное средство начало останавливаться перед забором. Однако он не успел полностью затормозить и свалился с 30-метровой высоты.

Думаю, у водителя была болезнь, потому что иначе я не могу это объяснить. На видео видно, что автобус почти стоит, ограждение тонкое, не из самых современных и структурированных материалов, а автобус был очень тяжелым, потому что электрический. Удар оказался смертельным,

– говорит о возможных причинах аварии гендиректор La Linea Массимо Фьорезе.

Кстати, вблизи с местом аварии проводили ремонт путепровода. Поэтому одна из версий аварии – неправильный манёвр. Впрочем, коллеги водителя Альберто Риццотто скептически реагируют на такую версию. Они отмечают, что он работал у компаний около 5 – 6 лет и был профессионалом своего дела.