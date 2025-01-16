Выскочил перед маршруткой: в Виннице Mercedes сбил двух девушек на пешеходном переходе

Страшная авария произошла 16 января в Виннице. Там водитель буквально вылетел перед маршрутным такси и сбил двух девушек.

Детали передает 24 Канал со ссылкой на полицию.

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Что известно об ужасном ДТП в Виннице

На видео, которые распространяют в сети, хорошо видно, как девушки идут по пешеходному переходу. Они пропускают автобус, дальше смотрят в другую сторону, не едет ли машина, а затем идут по "зебре". Их пропускают большая машина и маршрутка, однако в последний момент перед маршруткой вылетает "Мерседес". Водитель выскочил с другой полосы и вылетел на переход.

От удара девушек отбросило далеко на дорогу. Люди с тротуара бросились к ним, также на помощь выбежали некоторые водители.

Место аварии в Виннице / Фото Нацполиция

Очевидцы показали видео, где заметно, что водитель "Мерседеса" просто ехал зигзагами по дороге, обгоняя другие машины.

Две девушки, возрастом по 19 лет, переходили дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. С телесными повреждениями они госпитализированы,

– написали в полиции.

В СМИ добавили, что девушки в тяжелом состоянии.

Правоохранители сообщили, что водитель – 22-летний житель Тульчинского района. Он наехал на пешеходов около 16:20 на улице Театральной.

Парня задержали. Сейчас он в СИЗО и будет там до избрания меры пресечения. Горе-водителю грозит до восьми лет тюрьмы.

Следователи начали производство по статье "Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами". Они готовят материалы для сообщения задержанному о подозрении и избрании меры пресечения.