Пассажирский автобус слетел в кювет: в полиции рассказали детали ДТП в Винницкой области

Утром 20 апреля в Винницкой области произошло ДТП с участием рейсового автобуса Scania с пассажирами. Есть пострадавшие, среди них ребенок.

Следствие установило, что в 10:44 в Могилев-Подольском районе автобус влетел в кювет, передает 24 Канал со ссылкой на полицию.

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Что известно

Предварительно, 64-летний водитель автобуса, гражданин Молдовы, допустил съезд транспортного средства в кювет.

В результате аварии семь пассажиров автобуса, получили телесные повреждения, из них 5 госпитализированы в больницу. Среди пострадавших – 8-летний ребенок и 48-летний иностранец.

Напомним, что недавно в ДТП между селами Украинское и Шевченково в Винницкой области погибли 3 человека, еще 8 человек госпитализированы.

По предварительной информации, 50-летний водитель легковушки выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с микроавтобусом.