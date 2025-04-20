Слідство встановило, що о 10:44 в Могилів-Подільському районі автобус влетів у кювет, передає 24 Канал із посиланням на поліцію.

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Що відомо

Попередньо, 64-річний водій автобуса, громадянин Молдови, допустив з’їзд транспортного засобу в кювет.

Внаслідок аварії семеро пасажирів автобуса, отримали тілесні ушкодження, з них 5 госпіталізовані до лікарні. Серед постраждалих – 8-річна дитина та 48-річний іноземець.

Нагадаємо, що нещодавно у ДТП між селами Українське та Шевченкове на Вінниччині загинуло 3 людини, ще 8 осіб госпіталізовано.

За попередньою інформацією, 50-річний водій легковика виїхав на смугу зустрічного руху та допустив зіткнення з мікроавтобусом.