Смертельное ДТП возле Лейпцига: среди пострадавших – две гражданки Украины
Источник:Европейская правда
В Германии перевернулся пассажирский автобус, в котором находилось более 50 человек. Есть погибшие и раненые.
О трагедии вблизи Лейпцига стало известно еще вчера. А уже сегодня в МИД сообщили, что среди пострадавших в ДТП были украинцы.
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В каком состоянии пострадавшие
Сейчас известно, что ранения в результате аварии получили 29 человек. Шестеро из них находятся в тяжелом состоянии.
В украинском посольстве в Берлине уточнили, что среди пострадавших были две украинки. Одну из них пришлось госпитализировать. Впрочем, сейчас обе гражданки Украины уже находятся по месту своего проживания.
Напомним, что в ДТП погибли 4 человека. Личность одной погибшей женщины правоохранители еще устанавливают.
Врезался в группу деревьев
Кроме того, полиция еще пытается выяснить обстоятельства смертельного инцидента. Предварительно, автобус Flixbus с 54 пассажирами по неизвестным причинам съехал с дороги, въехал в группу деревьев и перевернулся.
По данным полиции, в автобусе находились 54 пассажира.
62-летний водитель сейчас – под следствием. Его могут обвинить в непредумышленном убийстве и нанесении телесных повреждений по неосторожности.
ДТП с украинцами за рубежом:
- Похожая авария произошла в Польше в последний день 2023 года. Там автомобиль с украинцами врезался в дерево на границе между Гливице и Зерницей. Известно, что в машине находилось трое мужчин. Все они погибли на месте.
- Возле Венеции в населенном пункте Местре упал автобус с моста, пролетел около 30 метров и упал на железнодорожные пути. Эта авария привела к гибели 21 человека, среди них – 9 граждан Украины.
- Летом в Австрии в ДТП погибло четверо украинцев, среди них – двое детей. Тогда микроавтобус с пассажирами перевернулся. По данным СМИ, водитель мог заснуть.