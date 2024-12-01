В Винницкой области произошло жуткое ДТП: три человека погибли, среди пострадавших дети

В Винницкой области 1 декабря случилась жуткая авария. В результате дорожно-транспортного происшествия погибли три человека.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на полицию Винницкой области. Среди пострадавших людей также были дети.

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Что известно о ДТП в Винницкой области

Правоохранители рассказали, что смертельное ДТП с участием автомобиля Mercedes Е-280 произошло недалеко от поселка Вапнярка Тульчинского района.



ДТП в Винницкой области 1 декабря / Фото полиции Винницкой области

По данным следствия, 1 декабря около 12:20 22-летняя водитель транспортного средства не справилась с управлением и допустила съезд в кювет, где автомобиль перевернулся.

В результате ДТП водитель и ее 22 и 31-летние пассажиры, жители Крыжопольского района от полученных травм погибли на месте происшествия. Также с телесными повреждениями в больницу доставлены 29-летнюю жительницу Тульчинского района и 3-летних девочку и мальчика,

– отметили в полиции.



Из-за ДТП пострадали и погибли люди / Фото полиции Винницкой области

Сейчас на месте работают следственно-оперативная группа, криминалисты, медики и работники ГСЧС. Также по факту ДТП следователи расследуют уголовное производство по статье Уголовного кодекса Украины о нарушении правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами. Причины и обстоятельства аварии устанавливаются.