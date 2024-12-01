В Винницкой области произошло жуткое ДТП: три человека погибли, среди пострадавших дети
В Винницкой области 1 декабря случилась жуткая авария. В результате дорожно-транспортного происшествия погибли три человека.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на полицию Винницкой области. Среди пострадавших людей также были дети.
К теме Жуткая авария в Киеве с жертвой: ДТП можно было бы избежать
Что известно о ДТП в Винницкой области
Правоохранители рассказали, что смертельное ДТП с участием автомобиля Mercedes Е-280 произошло недалеко от поселка Вапнярка Тульчинского района.
ДТП в Винницкой области 1 декабря / Фото полиции Винницкой области
По данным следствия, 1 декабря около 12:20 22-летняя водитель транспортного средства не справилась с управлением и допустила съезд в кювет, где автомобиль перевернулся.
В результате ДТП водитель и ее 22 и 31-летние пассажиры, жители Крыжопольского района от полученных травм погибли на месте происшествия. Также с телесными повреждениями в больницу доставлены 29-летнюю жительницу Тульчинского района и 3-летних девочку и мальчика,
– отметили в полиции.
Из-за ДТП пострадали и погибли люди / Фото полиции Винницкой области
Сейчас на месте работают следственно-оперативная группа, криминалисты, медики и работники ГСЧС. Также по факту ДТП следователи расследуют уголовное производство по статье Уголовного кодекса Украины о нарушении правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами. Причины и обстоятельства аварии устанавливаются.