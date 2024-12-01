Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на поліцію Вінниччини. Серед постраждалих людей також були діти.

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Що відомо про ДТП у Вінницькій області

Правоохоронці розповіли, що смертельна ДТП за участю автомобіля Mercedes Е-280 сталась неподалік селища Вапнярка Тульчинського району.



ДТП у Вінницькій області 1 грудня / Фото поліції Вінниччини

За даними слідства, 1 грудня близько 12:20 22-річна водійка транспортного засобу не впоралась із керуванням та допустила з'їзд у кювет, де автомобіль перевернувся.

Внаслідок ДТП керманичка та її 22 та 31-річні пасажири, жителі Крижопільського району від отриманих травм загинули на місці події. Також із тілесними ушкодженнями до лікарні доставлено 29-річну жительку Тульчинського району та 3-річних дівчинку та хлопчика,

– зазначили у поліції.



Через ДТП постраждали та загинули люди / Фото поліції Вінниччини

Наразі на місці працюють слідчо-оперативна група, криміналісти, медики та працівники ДСНС. Також за фактом ДТП слідчі розслідують кримінальне провадження за статтею Кримінального кодексу України про порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами. Причини та обставини аварії встановлюють.