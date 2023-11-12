Жуткое ДТП в Винницкой области: в результате столкновения двух авто погиб один человек, раненые дети

12 ноября 2023, 23:54
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Источник:

ГСЧС

Трагическое ДТП произошло 12 ноября в Винницкой области. Известно, что на трассе столкнулись два легковых автомобиля.

Детальнее о ДТП рассказали в ГСЧС. Прибывшие на место происшествия чрезвычайники деблокировали пострадавших и отметили, что об аварии их сообщили в 15:02 12 ноября.

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Один человек погиб

Итак, спасателям сообщили о ДТП, которое произошло на Немировском шоссе. Там столкнулись Daewoo Lanos и KIA Optima.

К сожалению, в результате столкновения легковушек погиб один человек. Известно, что пострадали еще 5 человек, среди которых – 3 ребенка 10, 8 и 4 лет. У них травмы разной степени тяжести. Всех, кроме водителя Kia Optima, госпитализировали.


В Винницкой области столкнулись две легковушки / Фото ГСЧС


В Винницкой области столкнулись две легковушки / Фото ГСЧС

В ГСЧС отмечают, что правоохранители устанавливают, что стало причиной дорожно-транспортного происшествия

Обратим внимание! Вечером 11 ноября масштабное ДТП произошло в Киеве. В столице водитель BMW протаранил сразу пять припаркованных автомобилей. Произошло это на Отрадном проспекте. К счастью, обошлось без погибших в результате инцидента. Известно, что владельцы поврежденных автомобилей начали возмущаться, после чего словесный конфликт перерос в драку.

Также 12 ноября произошло ДТП в Ровенской области. Там легковой автомобиль столкнулся с машиной инкассаторов.

Что известно о ДТП в Ровенской области

  • По имеющейся информации, дорожно-транспортное происшествие произошло 12 ноября около 12 часов. Столкнулись легковой автомобиль и микроавтобус возле села Здобица.
  • Если точнее, то произошло это на трассе Городище – Ровно – Староконстантинов. Там легковой автомобиль "ВАЗ" влетел в микроавтобус Ford, в котором ехали инкассаторы. В результате пострадали 4 человека: водитель легковушки, 2 его пассажира и пассажир микроавтобуса. Всех их госпитализировали.
  • В полиции сначала отметили, что водитель "ВАЗ" не предпочел инкассаторам, когда он выезжал со второстепенной дороги на трассу. В результате машина влетела в Ford. Из-за этого микроавтобус с инкассаторами отбросило в ограждение частный дом.

Автор: Назарій Лазур