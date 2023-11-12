Жуткое ДТП в Винницкой области: в результате столкновения двух авто погиб один человек, раненые дети

Трагическое ДТП произошло 12 ноября в Винницкой области. Известно, что на трассе столкнулись два легковых автомобиля.

Детальнее о ДТП рассказали в ГСЧС. Прибывшие на место происшествия чрезвычайники деблокировали пострадавших и отметили, что об аварии их сообщили в 15:02 12 ноября.

Читайте также На Закарпатье грузовик сбил полуторагодовалую девочку: посадить могут мать погибшего ребенка

Один человек погиб

Итак, спасателям сообщили о ДТП, которое произошло на Немировском шоссе. Там столкнулись Daewoo Lanos и KIA Optima.

К сожалению, в результате столкновения легковушек погиб один человек. Известно, что пострадали еще 5 человек, среди которых – 3 ребенка 10, 8 и 4 лет. У них травмы разной степени тяжести. Всех, кроме водителя Kia Optima, госпитализировали.



В Винницкой области столкнулись две легковушки / Фото ГСЧС



В Винницкой области столкнулись две легковушки / Фото ГСЧС

В ГСЧС отмечают, что правоохранители устанавливают, что стало причиной дорожно-транспортного происшествия

Вечером 11 ноября масштабное ДТП произошло в Киеве. В столице водитель BMW протаранил сразу пять припаркованных автомобилей. Произошло это на Отрадном проспекте. К счастью, обошлось без погибших в результате инцидента. Известно, что владельцы поврежденных автомобилей начали возмущаться, после чего словесный конфликт перерос в драку.

Также 12 ноября произошло ДТП в Ровенской области. Там легковой автомобиль столкнулся с машиной инкассаторов.

Что известно о ДТП в Ровенской области