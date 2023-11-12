Детальніше про ДТП розповіли у ДСНС. Надзвичайники, які прибули на місце події, щоб деблокувати потерпілих, зауважили, що про аварію їх повідомили о 15:02 12 листопада.

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Одна людина загинула

Отже, рятувальників повідомили про ДТП, яка сталася на Немирівському шосе. Там зіткнулися Daewoo Lanos та KIA Optima.

На жаль, внаслідок зіткнення легковиків загинула одна людина. Відомо, що постраждали ще 5 людей, серед яких – 3 дитини віком 10, 8 та 4 років. У них травми різного ступеня важкості. Всіх, окрім водія Kia Optima, госпіталізували.



На Вінниччині зіткнулися два легковики / Фото ДСНС



На Вінниччині зіткнулися два легковики / Фото ДСНС

У ДСНС зазначають, що правоохоронці встановлюють, що стало причиною дорожньо-транспортної пригоди.

Звернімо увагу! Ввечері 11 листопада масштабна ДТП сталася у Києві. У столиці водій BMW протаранив відразу п'ять припаркованих автівок. Сталося це на Відрадному проспекті. На щастя, минулося без загиблих внаслідок інциденту. Відомо, що власники пошкоджених авто почали обурюватися, після чого словесний конфлікт переріс у бійку.

Також 12 листопада сталася ДТП на Рівненщині. Там легковий автомобіль зіткнувся з машиною інкасаторів.

Що відомо про ДТП на Рівненщині