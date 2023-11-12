Детальніше про ДТП розповіли у ДСНС. Надзвичайники, які прибули на місце події, щоб деблокувати потерпілих, зауважили, що про аварію їх повідомили о 15:02 12 листопада.
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Одна людина загинула
Отже, рятувальників повідомили про ДТП, яка сталася на Немирівському шосе. Там зіткнулися Daewoo Lanos та KIA Optima.
На жаль, внаслідок зіткнення легковиків загинула одна людина. Відомо, що постраждали ще 5 людей, серед яких – 3 дитини віком 10, 8 та 4 років. У них травми різного ступеня важкості. Всіх, окрім водія Kia Optima, госпіталізували.
На Вінниччині зіткнулися два легковики / Фото ДСНС
На Вінниччині зіткнулися два легковики / Фото ДСНС
У ДСНС зазначають, що правоохоронці встановлюють, що стало причиною дорожньо-транспортної пригоди.
Також 12 листопада сталася ДТП на Рівненщині. Там легковий автомобіль зіткнувся з машиною інкасаторів.
Що відомо про ДТП на Рівненщині
- За наявною інформацією, дорожньо-транспортна пригода сталася 12 листопада близько 12 години. Зіткнулися легковий автомобіль та мікроавтобус поблизу села Здобиця.
- Якщо точніше, то сталося це на трасі Городище – Рівне – Старокостянтинів. Там легкове авто "ВАЗ" влетіло у мікроавтобус Ford, в якому їхали інкасатори. Внаслідок цього постраждали 4 людини: водій легковика, 2 його пасажирів і пасажир мікроавтобуса. Всіх їх ушпиталили.
- У поліції спочатку зазначили, що водій "ВАЗ" не надав перевагу інкасаторам, коли він виїжджав з другорядної дороги на трасу. Внаслідок цього машина влетіла у Ford. Через це мікроавтобус з інкасаторами відкинуло в огорожу приватного будинку.