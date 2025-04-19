Легковушка столкнулась с микроавтобусом возле Жмеринки: 3 человека погибли, еще 8 – ранены

Около 19:00 субботы, 19 апреля, между селами Украинское и Шевченково Копайгородской громады Винницкой области произошло ДТП. Погибло 3 человека, еще 8 – травмировались.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Национальную полицию. Авария произошла на автодороге соединением Выступовичи – Житомир – Могилев-Подольский.

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Что известно о ДТП

По предварительной информации, 50-летний водитель авто Renault, житель Могилев-Подольского района, выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с микроавтобусом Mercedes-Benz под управлением 36-летнего жителя Винницкого района.

В результате аварии водитель легковушки погиб на месте происшествия, а 27-летний и 54-летний пассажиры микроавтобуса умерли во время оказания медицинской помощи. Кроме того, ранены еще 8 пассажиров микроавтобуса, в частности 2 несовершеннолетних в возрасте 12 и 16 лет, их госпитализировали.

Авария в Винницкой области 19 апреля / Фото Нацполиции

Досудебное расследование продолжается, правоохранители назначили ряд экспертиз для установления всех обстоятельств и причин ДТП. Транспортные средства поместили на штрафплощадку.

По факту ДТП открыто уголовное производство по статье о нарушении водителем правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта, повлекшее гибель нескольких лиц.

К слову, 14 апреля в Хмельницкой области 18-летний мотоциклист сбил насмерть 11-летнего школьника, после чего скрылся с места ДТП. Правоохранители задержали водителя и открыли уголовное производство.