Жуткое ДТП на Львовщине: пешеход попал под колеса трех автомобилей

Во Львовской области в результате автонаезда погиб мужчина. Правоохранительные органы устанавливают обстоятельства ДТП.

Дорожно-транспортное происшествие произошло 22 ноября на автодороге сообщением "Львов – Самбор – Ужгород" вблизи села Бабина. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на полицию Львовской области.

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Пешеход попал под колеса трех автомобилей

ДТП произошло около половины 6 часов вечера 22 ноября.

Как предварительно установили сотрудники правоохранительных органов, водитель грузового фургона MAN TGA, 42-летний житель Львовщины, совершил наезд на пешехода, 36-летнего жителя Самборского района.

От удара пешехода отбросило на встречную полосу, где на него совершили наезд автомобили Fiat Fiorino и BMW 530D, под управлением 53-летнего и 37-летнего жителей Самборщины,

– говорится в сообщении.

В полиции указали, что от полученных в результате ДТП травм мужчина погиб на месте происшествия.

Указывается, что по факту следователи отдела по расследованию преступлений в сфере транспорта полиции Львовщины открыли уголовное производство по ч.2 ст.286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание – лишение свободы на срок от 3 до 8 лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до 3 лет или без такового.