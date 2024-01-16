Вместе с мамой спасались от войны: в ДТП в Польше в ДТП погибла 4-летняя украинка

В Польше близ Быдгоща произошло жуткое ДТП. Оно унесло жизнь 4-летней украинки Ксении, которая вместе с мамой спасалась от войны.

Недалеко от польского города Быдгощ столкнулись два автомобиля. По предварительным данным, 69-летний водитель Opel Astra выехал на встречную полосу. Там он столкнулся с автомобилем Mercedes Vito. В салоне последней находились 5 человек. Среди них – и маленькая Ксения.

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В общей сложности ДТП унесло жизни 3 человек: 69-летнего водителя, 68-летней пассажирки и Ксении. От полученных травм девочка скончалась на месте трагедии.

Пострадавшие госпитализированы. Мама Ксении – выжила. Однако получила многочисленные травмы.

Девочка возвращалась из реабилитации

В Польше мама с дочерью находились, спасаясь от войны России с Украиной. В этот страшный день Ксения и ее мама возвращались с реабилитации. По данным польских СМИ, в августе 2023 Ксения пережила трагическое событие. С тех пор она была прикована к инвалидной коляске.

Жуткое ДТП в Турции

В районе Айдинджика турецкой провинции Мерсин в ночь на 16 января произошло жуткое ДТП. Автобус, двигавшийся из Анталии, опрокинулся на дороге. В салоне находились не менее 40 человек. К сожалению, известно о 9 погибших. Кроме того, по меньшей мере 30 человек пострадали. Причину аварии пока не раскрывают.