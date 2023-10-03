Смертельное ДТП с выпускниками: обвинительный акт в отношении полицейского передали в суд

3 октября стало известно, что сотрудники ДБР завершили досудебное расследование. Оно касается правоохранителя, который в состоянии алкогольного опьянения вызвал смертельное ДТП.

Произошла она недалеко от поселка Новгородка в Кировоградской области. Известно, что обвинительный акт по отношению к полицейскому уже направили в суд.

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В чем обвиняют полицейского

Как отмечают в ДБР, правоохранителя обвиняют в нарушении правил безопасности дорожного движения. Он управлял транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. В результате погибли несколько человек.

На него ожидает заключение на срок до 12 лет. Самым процессуальным руководством занимается Кировоградская областная прокуратура.

Собственно, случилось смертельное ДТП на рассвете 25 июня, около 4:30. Транспортное средство попало в аварию неподалеку от поселка Новгородка Кировоградской области.

Известно, что правоохранитель в состоянии алкогольного опьянения воз подростков после празднования выпускного. Он также нарушил правила безопасности, посадив семерых пассажиров в легковой автомобиль. Вскоре мужчина потерял управление автомобилем. В результате чего автомобиль слетел в кювет, а также опрокинулся.

В этом жутком ДТП погибли три девушки, а еще четверо получили ранения. Сам водитель подросткам помощь после аварии не оказывал. Он решил убежать.

Ехали встречать восход солнца

Житель поселка Новгородка Владимир Белинский рассказал журналистам, что выпускники ожидали окончания комендантского часа. Они хотели поехать встречать восход солнца. Подростки договорились о поездке с полицейским из местного отделения полиции.

Они все сели в машину. Сначала он ехал потихоньку, а потом нажал на педаль газа и пропустил поворот, не справился с управлением, машина съехала в кювет и трижды перевернулась. Водитель с места аварии скрылся,

– рассказывает Белинский.

Известно, что девушки были медалистками лицея. В поселковом совете отметили, что в результате ДТП погибли Елена Гришук, Наталья Дорошко и Диана Каналош.

Одна из пострадавших в результате жуткой аварии Евгения Шымкова. Девушка попала в больницу и рассказала свою версию событий.

С нами все время был родственник этого друга – этот полицейский, который был за рулем. Он выпивал. Под утро все решили встречать рассвет. Он (полицейский – 24 Канал) сказал, что идти долго, предложил ехать. Мы согласились. Стояли у машины, когда подошли еще трое или четыре человека,

– вспоминает Евгения.

По ее словам, в автомобиле вместе с водителем было восемь человек: трое спереди и пятеро сзади. Среди них был ее племянник-выпускник.