Подоляк намекнул на опьянение участника ДТП с Зеленским
Президент Украины Владимир Зеленский вместе со своим кортежем в ночь на 15 сентября попал в ДТП. В аварии пострадал водитель авто, которое протаранило автомобили президента и его сопровождения.
Это было обычное ДТП, ничего особенного. Об этом в эфире 24 каналу рассказал советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк.
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Детали ДТП с президентом
Это была глубокая ночь. Человек, который был за рулем, имел определенные "проблемы со здоровьем". Ну вы понимаете – там определенные "стимуляторы" были,
– рассказал Михаил Подоляк, улыбаясь.
Впрочем, какие именно "стримуляторы" подразумевал советник главы ОПУ – он не уточнил. Поэтому непонятно, речь идет об алкоголе, наркотиках или, возможно, настоящем лекарстве, которое повлияло на внимание водителя.
В то же время он отметил, что сейчас идет следствие. Все предыдущие результаты можно ожидать в ближайшие часы или дни.
"С точки зрения здоровья президента – никаких угроз не существует. Все нормально. Есть только определенный материальный вред", – заверил советник главы Офиса Президента.
Михаил Подоляк о ДТП с Владимиром Зеленским: смотрите видео
Символическое место ДТП
Советник Андрея Ермака также рассказал, что авария произошла в Киеве на проспекте Победы. Он заметил некоторый символизм этого места.
"Я думаю, что проспект Победы будет иметь совсем другое значение скоро у нас", – рассказал Михаил Подоляк.Обратите внимание! Премьеру интервью с Михаилом Подоляком можно будет посмотреть на ютуб-канале 24 канала в 20:00 15 сентября.
ДТП с Владимиром Зеленским
- Авария с участием кортежа президента произошло поздно ночью против 15 сентября. На проспекте Победы в Киеве неизвестный автомобиль протаранил автомобиль, в котором ехал Владимир Зеленский, а также один автомобиль сопровождения.
- В результате ДТП пострадал только водитель автомобиля, который, вероятно, и может быть виновником аварии. Медики из сопровождения президента оказали ему первую медицинскую помощь и передали врачам скорой.
- Впоследствии в сети появилось вероятное видео с места ДТП с участием кортежа президента Украины.