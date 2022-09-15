Подоляк намекнул на опьянение участника ДТП с Зеленским

Президент Украины Владимир Зеленский вместе со своим кортежем в ночь на 15 сентября попал в ДТП. В аварии пострадал водитель авто, которое протаранило автомобили президента и его сопровождения.

Это было обычное ДТП, ничего особенного. Об этом в эфире 24 каналу рассказал советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк.

Стоит знать Кортеж Зеленского попал в ДТП в Киеве

Детали ДТП с президентом

Это была глубокая ночь. Человек, который был за рулем, имел определенные "проблемы со здоровьем". Ну вы понимаете – там определенные "стимуляторы" были,

– рассказал Михаил Подоляк, улыбаясь.

Впрочем, какие именно "стримуляторы" подразумевал советник главы ОПУ – он не уточнил. Поэтому непонятно, речь идет об алкоголе, наркотиках или, возможно, настоящем лекарстве, которое повлияло на внимание водителя.

В то же время он отметил, что сейчас идет следствие. Все предыдущие результаты можно ожидать в ближайшие часы или дни.

"С точки зрения здоровья президента – никаких угроз не существует. Все нормально. Есть только определенный материальный вред", – заверил советник главы Офиса Президента.

Михаил Подоляк о ДТП с Владимиром Зеленским: смотрите видео

Символическое место ДТП

Советник Андрея Ермака также рассказал, что авария произошла в Киеве на проспекте Победы. Он заметил некоторый символизм этого места.

"Я думаю, что проспект Победы будет иметь совсем другое значение скоро у нас", – рассказал Михаил Подоляк.

ДТП с Владимиром Зеленским

Авария с участием кортежа президента произошло поздно ночью против 15 сентября. На проспекте Победы в Киеве неизвестный автомобиль протаранил автомобиль, в котором ехал Владимир Зеленский, а также один автомобиль сопровождения.

В результате ДТП пострадал только водитель автомобиля, который, вероятно, и может быть виновником аварии. Медики из сопровождения президента оказали ему первую медицинскую помощь и передали врачам скорой.

Впоследствии в сети появилось вероятное видео с места ДТП с участием кортежа президента Украины.

Премьеру интервью с Михаилом Подоляком можно будет посмотреть нав 20:00 15 сентября.