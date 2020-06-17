В Челябинской области на трассе М-5 самосвал на полной скорости протаранил 5 машин. Причина – у грузовика отказали тормоза. В результате по меньшей мере 2 человека погибли и 6 получили ранения.

Детали смертельного ДТП в Челябинской области

Инцидент произошел днем 16 июня, примерно в 13:20 по местному времени. Место аварии – 1648-й километр трассы М-5, а именно участок через реку Сильга, который сейчас ремонтируют. Это Катав-Ивановский район Челябинской области, пишет местное издание 74.RU .

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По информации управления Госавтоинспекции в Челябинской области, самосвал столкнулся с 4 легковушками – это автомобили:

"Лада Гранта",

ВАЗ-2114,

Audi Q7

Рено Сандеро.

Также пострадал грузовик Cino.

По предварительным данным, машины ехали впереди, существенно уменьшили скорость из-за ремонта на мосту. А водитель, поняв, что тормоза отказали, начал кричать об этом в служебную рацию, но ничего сделать для того, чтобы избежать столкновения, ему так и не удалось.

Смотрите видео столкновения грузовика и 5 машин в Челябинской области

Все обстоятельства этого ДТП сейчас выясняют правоохранители. В частности, прокурор Челябинской области Виталий Лопин поручил провести проверку работы предприятия, которому принадлежит грузовик. По информации СМИ, говорится о фирме "Город". Сама же грузовик перевозил щебень из города Сатки в Катав-Ивановский.

Уголовное дело по факту ДТП еще не возбудили. Вполне вероятно, что расследование начнут по статье Уголовного кодекса РФ о нарушении правил дорожного движения и правил и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц. Она предусматривает до 7 лет лишения свободы.

После аварии на трассе М-5 и соседних магистралях образовались пробки. Только к вечеру движение восстановили.



Ситуация на дорогах после смертельного ДТП на трассе М-5 в Челябинской области РФ / Карта

Что известно о жертвах и пострадавших

В результате аварии 2 человека погибли и 6 получили ранения. Четверо пострадавших сейчас находятся в районной больнице Катав-Ивановского. Беременных или детей среди них нет.

В приемный покой поступили четыре человека, двое из них – 30-летний житель Катав-Ивановского и 61-летняя женщина из Башкирии. Их отправили на амбулаторное лечение. Женщина ждет, когда за ней приедут родственники. У двух пациентов – состояние средней тяжести, стабильное. Это жители Уфы, которые ехали в одной машине. У одного – 58-летнего – перелом двух ребер, у второго – 57-летнего – перелом двух ребер и ключицы,

– рассказала главный врач учреждения Елена Шильцина.

Еще двум пострадавшим (61-летнему и 43-летнему мужчинам) оказали помощь на месте . В общем у раненых в этой аварии диагностировали переломы ребер, кровоподтеки, ушибы и сотрясение мозга.

Характер травм у некоторых пострадавших в результате ДТП на трассе М-5

У двух 58-летних мужчин – перелом ребер, тупая травма груди и множественные ссадины.

У самого младшего, 30-летнего потерпевшего, – множественные удары и поверхностные травмы.

У 70-летней женщины – ушиб правой поясничной тазовой области.

Погибли в результате ДТП два человека, ехавшие в "Ладе". По словам очевидца, именно этот автомобиль "подмял" под себя грузовик и буквально расплющил . Журналистам удалось выяснить, что в машине ехала семейная пара – 53-летний мужчина и 54-летняя женщина.

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Место смертельного ДТП на трассе М-5 в Катав-Ивановском районе Челябинской области РФ (Фото: 74.RU)

Что еще говорят очевидцы

Еще один свидетель рассказал, что после аварии зажатыми в легковушках оказались несколько человек. Они были в сознании. Выбраться из искореженных авто им помогли ремонтники моста через Сильгу, которые прибежали к месту ДТП.

Из ВАЗ-2114 им самостоятельно удалось извлечь водителя – он был в машине один.



Еще двух (это пожилые мужчины с травмами грудных клеток) зажало в Renault Sandero. Своими силами очевидцы аварии помочь им не смогли. А вытащили их из иномарки спасатели, прибывшие на место инцидента через 10 – 15 минут.

"Все они госпитализированы (очевидно, говорится о двух пострадавших 57-и 58-летних жителях Уфы и 30-летнем катав-ивановце – 24 канал), также на" скорой "забрали одну из пассажирок Audi Q7. Женщина была в сознании, но лежала на земле ", – отметил один и очевидцев аварии.

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Смотрите видео с места смертельного ДТП в Челябинской области

Смертельные аварии на этом участке случаются не впервые

В ноябре 2019 фура с морковью врезалась в три машины, столкнула их в кювет и загорелась: в результате погибли два водителя.



Последствия ДТП на этом участке, случившегося в ноябре 2019 года / Фото: 74.RU

В июне 2019-го отказали тормоза у битумовоза – он врезался в трейлер и загорелся.



Громкое ДТП на трассе М-5 июня 2019 года / Фото: 74.RU

В августе 2018 у фуры отказали тормоза и ее водитель пытался избежать столкновения с Porsche Cayenne, в котором ехала семья с двумя детьми, и с другий большегрузом. Мужчина кричал по рации другим водителям, чтобы те прижались к обочине. К сожалению, он погиб.



В августе 2018 года фура едва не столкнулась с легковушкой и еще одним грузовиком: водитель погиб / Фото: 74.RU

В июне 2012 года у тягача Volvo с полуприцепом отказали тормоза. В результате он снес два грузовика Scania и КАМАЗ, две легковушки KIA и ВАЗ-2106, а также микроавтобус "Газель". Изуродованные автомобили буквально разбросало по проезжей части и в воздух взлетели столбы пламени. В результате ДТП погибли два человека и еще трое пострадали.