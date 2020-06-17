У Челябінській області Росії самоскид на трасі М-5 на повній швидкості протаранив 5 машин. Причина – у вантажівки відмовили гальма. У результаті щонайменше 2 людини загинули та 6 зазнали поранень.

Деталі смертельної ДТП у Челябінській області

Інцидент трапився вдень 16 червня, приблизно о 13:20 за місцевим часом. Місце аварії – 1648-й кілометр траси М-5, а саме ділянка через річку Сільга, який зараз ремонтують. Це Катав-Іванівський район Челябінської області, пише місцеве видання 74.RU.

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За інформацією управління Державтоінспекції у Челябінській області, самоскид зіткнувся з 4 легковиками – це автомобілі:

"Лада Гранта",

ВАЗ-2114,

Audi-Q7,

Renault Sandero.

Також постраждала вантажівка Cino.

За попередніми даними, машини, що їхали попереду, істотно зменшили швидкість через ремонт на мосту. А водій, зрозумівши, що гальма відмовили, почав кричати про це в службову рацію, але нічого зробити для того, щоб уникнути зіткнення, йому так і не вдалося.

Дивіться відео зіткнення вантажівки та 5 машин у Челябінській області

Усі обставини цієї ДТП зараз з’ясовують правоохоронці. Зокрема, прокурор Челябінської області Віталій Лопін доручив провести перевірку роботи підприємства, якому належить вантажівка. За інформацією ЗМІ, мовиться про фірму "Город". Сама ж вантажівка перевозила щебінь з міста Сатки до Катав-Іванівська.

Кримінальну справу за фактом ДТП ще не порушили. Цілком імовірно, що розслідування розпочнуть за статтею Кримінального кодексу РФ про порушення правил дорожнього руху та правил та експлуатації транспортних засобів, що призвело з необережності смерть двох або більше осіб. Вона передбачає до 7 років ув'язнення.

Після аварії на трасі М-5 і сусідніх магістралях утворилися корки. Лише надвечір рух відновили.



Ситуація на дорогах після смертельної ДТП на трасі М-5 у Челябінській області РФ / Карта

Що відомо про жертв і потерпілих

В результаті аварії 2 людини загинули і 6 зазнали поранень. Четверо потерпілих зараз перебувають у районній лікарні Катав-Іванівська. Вагітних чи дітей серед них немає.

У приймальний покій надійшли чотири людини, двоє з них – 30-річний житель Катав-Іванівська та 61-річна жінка з Башкирії. Їх відправили на амбулаторне лікування. Жінка чекає, коли за нею приїдуть родичі. У двох пацієнтів – стан середньої важкості, стабільний. Це жителі Уфи, які їхали в одній машині. У одного – 58-річного – перелом двох ребер, у другого – 57-річного – перелом двох ребер і ключиці,

– розповіла головна лікарка закладу Олена Шильцина.

Ще двом потерпілим (61-річному та 43-річному чоловікам) надали допомогу на місці. Загалом у поранених в цій аварії діагностували переломи ребер, синці, забиті місця та струс мозку.

Характер травм у деяких потерпілих унаслідок ДТП на трасі М-5

У двох 58-річних чоловіків – перелом ребер, тупа травма грудей і множинні садна.

У наймолодшого, 30-річного потерпілого, – множинні удари та поверхневі травми.

У 70-річної жінки - забій правої поперекової тазової області.

Загинули внаслідок ДТП дві людини, що їхали в "Ладі". За словами очевидця, саме цей легковик "підім'яла" під себе вантажівка та буквально розплющила. Журналістам вдалося з’ясувати, що в машині їхала сімейна пара – 53-річний чоловік і 54-річна жінка.

Що ще кажуть очевидці

Ще один свідок розповів, що після аварії затиснутими у легковиках виявилися кілька людей. Вони були притомними. Вибратися з понівечених авто їм допомогли ремонтники мосту через Сільгу – вони прибігли до місця ДТП,

Із ВАЗ-2114 їм самостійно вдалося витягти водія – він був в машині один.

Ще двох (це немолоді чоловіки з травмами грудних клітин) затиснуло в Renault Sandero. Своїми силами очевидці аварії допомогти їм не змогли. А витягли їх з іномарки рятувальники, що прибули на місце інциденту за 10 – 15 хвилин.

"Усіх їх госпіталізували (очевидно, мовиться про двох потерпілих 57-ми та 58-річних жителів Уфи, і 30-річного катав-іванівця – 24 канал), Також на "швидкій" забрали одну з пасажирок Audi Q7. Жінка була притомною, але лежала на землі", – зазначив один і очевидців аварії.

Дивіться відео з місця смертельної ДТП у Челябінській області Росії

Смертельні аварії на цій ділянці трапляються не вперше

У листопаді 2019 року фура з морквою врізалася в три машини, зіштовхнула їх в кювет і загорілася: у результаті загинули два водії.



Наслідки ДТП на цій ділянці, що трапилася в листопады 2019 року / Фото: 74.RU

У червні 2019-го відмовили гальма у бітумовозу – він врізався в трейлер і загорівся.



Гучна ДТП на трасі М-5 червня 2019 року / Фото: 74.RU

У серпні 2018 року у фури відмовили гальма та її водій намагався уникнути зіткнення з Porsche Cayenne, в якому їхала сім'я з двома дітьми, та з іншою великою вантажівкою. Чоловік кричав по рації іншим водіям, щоб вони притиснулися до узбіччя. На жаль, він загинув.



У серпні 2018 року фура ледь не зіткнулася з легковиком і ще однією вантажівкою: водій загинув / Фото: 74.RU

У червні 2012 року в тягача Volvo з напівпричепом відмовили гальма. У результаті він знісл дві вантажівки Scania і КАМАЗ, два легковики KIA ітаВАЗ-2106, а також мікроавтобус "Газель". Понівечені автомобілі буквально розкидало проїжджою частиною та в повітря злетіли стовпи полум'я. Внаслідок ДТП загинули двоє людей і ще троє постраждали.



Страшна ДТП з вантажівкою в Челябінській області в 2012 році / Фото: 74.RU