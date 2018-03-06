ДТП с кортежем Порошенко: появилась информация о состоянии пострадавшего

87-летний мужчина, которого сбил автомобиль из кортежа Порошенко, находится в больнице с сотрясением мозга и переломом ноги.

Как сообщает пресс-служба Нацполиции Киева, правоохранители, которые находились в автомобиле, сразу оказали пострадавшему первую медицинскую помощь и вызвали врачей. Как известно, автомобиль из кортежа Порошенко сбил пожилого мужчину около 12 часов дня 6 марта в Печерском районе города Киева на перекрестке улиц Шелковичной и Институтской.

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Как пояснили в полиции, мужчина внезапно вышел на проезжую часть улицы на запрещающий сигнал регулировщика.

Как сообщили ранее очевидцы с места события, иномарка, которая совершила ДТП, осталась на месте происшествия, а другие авто кортежа продолжили движение. На капоте автомобиля осталась вмятина. Потерпевший серьезно пострадал, но смог подняться и сесть на лавочку на тротуаре. По словам медиков, пострадавший получил травмы средней тяжести.

Пресс-секретарь Порошенко Святослав Цеголко написал в Facebook, что президент сожалеет по поводу ДТП с полицейским автомобилем и уже поручил оказать пострадавшему всю необходимую помощь.