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ПАРАЛИМПИАДА-2018 ГАЗОВЫЙ КОНФЛИКТ ВЛАДИМИР РУБАН ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

ДТП с кортежем Порошенко: появилась информация о состоянии пострадавшего

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ДТП с кортежем Порошенко
ДТП с кортежем Порошенко / glavcom.ua

87-летний мужчина, которого сбил автомобиль из кортежа Порошенко, находится в больнице с сотрясением мозга и переломом ноги.

Как сообщает пресс-служба Нацполиции Киева, правоохранители, которые находились в автомобиле, сразу оказали пострадавшему первую медицинскую помощь и вызвали врачей. Как известно, автомобиль из кортежа Порошенко сбил пожилого мужчину около 12 часов дня 6 марта в Печерском районе города Киева на перекрестке улиц Шелковичной и Институтской.

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Как пояснили в полиции, мужчина внезапно вышел на проезжую часть улицы на запрещающий сигнал регулировщика.

Как сообщили ранее очевидцы с места события, иномарка, которая совершила ДТП, осталась на месте происшествия, а другие авто кортежа продолжили движение. На капоте автомобиля осталась вмятина. Потерпевший серьезно пострадал, но смог подняться и сесть на лавочку на тротуаре. По словам медиков, пострадавший получил травмы средней тяжести.

Пресс-секретарь Порошенко Святослав Цеголко написал в Facebook, что президент сожалеет по поводу ДТП с полицейским автомобилем и уже поручил оказать пострадавшему всю необходимую помощь.

Теги: Новости Украины Петр Порошенко Аварии и ДТП Новости Киева
Источник: 24 Канал
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