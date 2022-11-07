В Дубае вспыхнул масштабный пожар: загорелся небоскреб крупнейшего застройщика

7 ноября вспыхнул пожар в 35-этажном здании в Дубае возле Бурдж-Халифа. Как оказалось, загорелся небоскреб крупнейшего девелопера арабского мира Emaar.

Сильный пожар произошел в центре Дубая. Есть ли пострадавшие – пока неизвестно.

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В Дубае вспыхнул масштабный пожар

Как стало известно, почти весь небоскреб Emaar, крупнейшего девелопера в арабском мире, охвачен огнем. Черные следы огня от пламени можно было увидеть на здании, которое является частью серии башен под названием 8 Boulevard Walk от Emaar.

Отмечается, что пожарная сигнализация внутри здания поначалу не сработала. Но огонь удалось потушить.



Последствия пожара в Дубае / фото AP

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Заметим, что серия пожаров в высотных зданиях в засеянном небоскребами Дубае за последние годы возобновила вопрос о безопасности облицовки и других используемых в стране материалов.

Масштабные пожары в Дубае

В 2016 году в Дубае масштабный огонь охватил два жилых небоскреба. Сначала загорелся один небоскреб, но из-за сильного ветра пожар перекинулся на соседнюю башню.

В 2018 году в Дубае в районе Dubai Marina вспыхнул пожар в одном из небоскребов под названием Zen Tower. Очевидцы пожара показали в социальных сетях фото и видео инцидента.

В июле 2021 года в Дубае прогремел мощный взрыв. Инцидент произошел в морском порту Джебель-Али.

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