Дубай накрыло сильным градом, несмотря на жару: впечатляющее видео

Часть города Шарджи пострадала от сильного града 13 сентября. По всей стране ожидаются нестабильные погодные условия.

Национальный центр метеорологии обнародовал кадры непогоды в Дубае. Град выпал в районе Аль-Фая примерно в 16:00.

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Дубай накрыло сильным градом

На опубликованном видео можно увидеть, как город атаковали мощный ливень и град. Из-за непогоды машинам пришлось сбавить скорость движения.

В Дубай пришла непогода: смотрите видео

Небольшой дождь также прошел в Аль-Айне и над дорогой Дубай-Аль-Айн.

Непогода пришла в страну, несмотря на жару. Так, в некоторых областях максимальная температура достигала 45 градусов тепла. Самая высокая температура 46,2 градуса тепла была зафиксирована в Свейхане.

Стихийные бедствия в мире

15 августа в Дубае поднялась масштабная песчаная буря, которая сносила все на своем пути. В городе объявили о красном уровне опасности, а автомобилистов призывали быть внимательными на дорогах.

На западе Кубы 7 августа молния вызвала масштабный пожар в одном из резервуаров нефтехранилища. Погиб один человек и еще 120 пострадали. Более 1300 человек были эвакуированы из опасной зоны.

В испанском городе Ла-Бисбаль-Дьемпорда в Каталонии пронесся огромный град. Градины диаметром до 10 сантиметров ранили 2-летнюю девочку и она умерла от травм.

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