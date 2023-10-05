"Оставьте себе на память": Дубинский отказался от повестки – видео

Нардеп Александр Дубинский отказался от повестки, которую ему пытался вручить представитель ТЦК и СП, когда тот пришел в ДБР.

Об этом рассказал сам Дубинский у себя в телеграмме, опубликовав видео разговор с работником ТЦК.

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Повестку хотели вручить под ДБР

По словам Дубинского, он прибыл в ДБР сегодня, 5 октября, по поручению следователя, чтобы получить ходатайство о продлении меры пресечения. Речь о его отношении в подозрении в подделке документов для выезда за границу. По словам политика, под стенами бюро его уже ждал работник ТЦК и СП.

Дубинский спросил представителя военкомата, откуда он знал, что депутат будет именно в этом месте и в это время. Работник ТЦК ответил, что информацию предоставили правоохранительным органам после обращения к ним со стороны центра комплектования, поскольку те не имели действительного адреса жительства Дубинского.

"Мы проводили оповещения по вашему адресу. Вы не появлялись. Мы обратились в правоохранительные органы и нам сообщили, что вы сегодня будете находиться здесь", – рассказал представитель военкомата.

Для уточнения данных Дубинский должен появиться

Работник ТЦК также отметил, что хочет вручить Дубинскому приглашение в Подольский районный ТЦК и СП на 6 октября для уточнения военно-учетных данных. Сначала нардеп отказался ставить свою подпись, но потом согласился взять отрывной талончик. А вот повестку брать политик отказался.

"А я не буду ее забирать просто. Так бывает. Оставьте себе на память, ладно?" – сказал Дубинский работнику ТЦК.

Кратко о деле против Дубинского