Хищение газа на несколько миллиардов: Дубневичу заочно избрали меру пресечения
Источник:САП
13 ноября Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения Ярославу Дубневичу. Речь идет о содержании его под стражей.
Заметим, что соответствующее решение ВАКС принял, потому что народного депутата Ярослава Дубневича подозревают в хищении газа. Причем говорится о сумме в несколько миллиардов гривен. Сообщили об избрании меры пресечения в Специализированной антикоррупционной прокуратуре.
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Мера пресечения была избрана заочно
Суд удовлетворил ходатайство детективов Национального антикоррупционного бюро, согласованное прокурором САП, и избрал указанному подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей,
– говорится в сообщении.
Также правоохранители отмечают, что сначала Ярослав Дубневич должен быть задержан. И только после этого судья примет решение о применении соответствующей меры пресечения в отношении нардепа.
Что известно о подозрении Дубневичу
- Собственно, 11 октября Ярославу Дубневичу правоохранители объявили о подозрении. Его подозревают в том, что нардеп мог совершить хищение газа на сумасшедшую сумму.
- Версия следствия такова: на протяжении 2013 – 2017 годов Дубневич организовывал завладение природным газом подконтрольными ему должностными лицами Новояворовской и Новораздельской ТЭЦ на Львовщине на сумму более 2,1 миллиарда гривен.
- Заметим, что он – шестой подозреваемый в рамках этого дела. Также другим участникам схемы о подозрении сообщили в январе 2018 года (эпизод о хищении газа на 1,4 миллиарда гривен) и в августе 2020 года (эпизод о хищении газа на 729,8 миллиона гривен).
- На звонки детективов народный избранник не отвечал. Также он не прибыл, чтобы получить соответствующее подозрение.
- Это, конечно, не все. Кроме того, Ярослав Дубневич – фигурант по еще одному делу. Оно касается незаконного завладения 93 миллионами гривен средств Укрзализныци.
- Обратим внимание, что 2 ноября народного депутата объявили в международный розыск. Впрочем, его защитник отмечает, что Ярослав Дубневич не скрывается, а за границей проходит лечение.