Войны памяти: почему скандальное заявление и логика Дуды опасны для самой Польши

24 Канал рассказывает, где ошибается Анджей Дуда, когда рассказывает о "российском" Крыме, а также объясняет, почему это тенденция, к тому же очень опасная.

Вечером в пятницу, 2 февраля, вышло интервью с польским президентом Анджеем Дудой. Верный и последовательный союзник и партнер Украины, который сейчас лишился мощного медиарупора после того, как правительство Туска осуществило ревизию государственных СМИ, выложил свое видение на YouTube-проекте Kanal Zero.

Одной из основных тем разговора был вопрос Украины. Господин Дуда не отказал себе в обобщениях и прогнозах. В частности, он заявил, что сомневается, что Украина сможет вернуться на границы 1991 года и объяснил это "историческими причинами". Вот что сказал президент Польши:

Крым – это особое место, в том числе по историческим причинам. Потому что на самом деле, если мы посмотрим на историю, то он длительное время был под контролем России.

Эта фраза мгновенно стала вирусной и стала причиной большого скандала.

24 Канал объясняет, где ошибается Анджей Дуда, когда рассказывает о "российском" Крыме, а также анализирует, почему это тенденция очень опасна.

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Как в Польше раскритиковали Дуду

Анджей Дуда, когда понял, что сказал что-то не то, извинился и заявил, что желает Украине только победы (перед этим его сильно раскритиковали собственные граждане в соцсетях). Также отдуваться за президента пришлось главе МИД Польши Радославу Сикорскому (мужу американской исследовательницы украинской истории 20 века Энн Эпплбаум).

Польша признает независимость Украины в пределах ее международно признанных границ, которые были неоднократно подтверждены Российской Федерацией: начиная с Договора от 19 ноября 1990 года, Будапештского меморандума от 5 декабря 1994 года и Договора о границе от 28 января 2003 года,

– Радослав Сикорский в соцсети Х гасит скандал, что вызвали слова Дуды.

Сказать, что в Украине были удивлены такому заявлению, не сказать ничего. Нет, это, конечно, произошло неслучайно, в Украине уже почти привыкли к ножам в спину от поляков. Они были разнообразными и в разное время приобретали формы блокирования границ под надуманными предлогами и заявлений (а по факту – шантажа) руководителей предыдущего правительства (по совпадению – однопартийцев Дуды) о возможном прекращении вооруженной поддержки.

Но новый скандал возвращает нас к длительным "войнам памяти" и констатирует, что в Польше существует принципиально непонимание украинской истории и даже первые лица государства находятся в плену навязанных стереотипов.

В чем не прав Дуда и почему его логика опасна для самой Польши?

Вот его "если мы посмотрим на историю, то он (Крым – 24 Канал) долгое время был под контролем России" – это просто стыд. Но давайте разберем это подробно.

Что значит "длительное время"? Это начиная с 1783 года, когда Российская империя завершила вооруженную аннексию Крымского полуострова (к сожалению, не в последнюю очередь и благодаря набранным в российское войско украинцам), силой ликвидировала на его территории государственность, существовавшую там с середины 15 века.



В 1784 году в Крыму были уничтожены остатки автономии и провозглашена унифицированная к порядкам империи Таврическая губерния.

Напомним для господина Дуды, что в то же время примерно тем же способом была ликвидирована государственность его родной Польши (говорится о разделах Речи Посполитой 1772, 1793 и 1795 годов между Российской империей, Пруссией и империей Габсбургов).

Вследствие чего значительная часть польских земель была оккупирована россиянами, которые установили над ними "эффективный контроль". В 1918 году независимость Речи Посполитой была восстановлена, но в 1939 году она снова ее потеряла и с того времени находилась под нацистской и советской оккупацией. Последняя продолжалась до конца 1980-х.

В Крыму после падения Российской империи было подавлено национальное движение и силой установлена советская власть. В 1954 году "Крымскую область" передали УССР в обмен на исторические украинские территории, которые получила РСФСР.В 1991 году была провозглашена Независимость Украины, включая Крым, который получил статус автономии. В соответствии с международным правом – это территория Украины, признана миром, даже самой Россией.

То есть, если следовать логике господина Дуды, Россия имеет также права и на Польшу, потому что имела над ней давний контроль. Собственно, об этом же говорит и Путин (еще один "историк", а к тому же и "картограф"), когда накануне вторжения в Украину, в декабре 2021 года, в ультиматуме НАТО требовал отката Альянса на границы конца 1990-х и возвращения всей Восточной Европы в зону влияния Москвы.

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Особое место – для кого?

Не выдерживает критики "Крым – это особое место". Для кого особое? Да, Путин постоянно говорит о "древнем Корсуне, где крестился Владимир". Но ведь Владимир Великий – киевский князь.

Киев был центром его земель, где северные территории, на которых впоследствии появилась Московия, были далекой периферией с преимущественно не славянским и до 12 века (а, может, и позже) не христианским населением. По такой логике, почему бы Путину не претендовать на Константинополь или вообще Рим, как центры христианства? В 21 веке очень странной является апелляция к событиям 10 века как оправдание аннексии и обоснование оккупации.

Существует миф, что после того, как Крым вошел в состав России в конце 18 века, он стал местом славы российского оружия.

Это также ложь. Здесь россияне потерпели катастрофические поражения – речь как о Крымской войне середины 19 века, так и о боевых действиях времен Второй мировой.

Под фактической властью России Крым неоднократно становился местом кровавой резни. Речь и о "красном терроре" 1921 – 1923 годов, и о политических репрессиях 1930-х, о депортации автохтонного крымскотатарского населения в 1944 году, и о новой волне политических репрессий после 2014-го.

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Россияне считают для себя "Крым особенным" из-за Черноморского флота, который имеет здесь базу, но, имея вторую армию мира, не могут его даже защитить от Украины, которая фактически не имеет собственного флота в классическом понимании. Да, в Крыму тепло и хорошо, здесь еще в советское время любили селиться военные и спецслужбистские пенсионеры со всего "Совка", но это все их проблемы.

Не менее хорошо в Бодруме, Юрмале или на Лазурном побережье, так же было когда-то хорошо в Абхазии, пока туда не пришел "русский мир". Но тот факт, что для военных преступников территория является "особым местом" – вовсе не является весомым аргументом для того, чтобы менять государственные границы и устраивать репрессии местным жителям. А то, что это мнение разделяет действующий президент Польши выглядит очень странным.

Россия точно враг для Дуды?

Напомним, что в жизни господина Дуды уже было много странных заявлений, в частности, сказанных не только на ютубе. Так, в 2019 году после встречи глав государств и правительств стран НАТО Дуда заявил, что Россия – не враг.

Сегодня мы категорически не можем говорить ни о каком враге на межгосударственном уровне. Сегодня такой ситуации нет, на чем я хочу решительно подчеркнуть... Это наш сосед, с которым мы не согласны по всем вопросам, у нас есть другая точка зрения и определенные действия со стороны России,

– Дуда отмечает, что Россия не является врагом для НАТО в 2019 году.

Для тех, кто не верит, что нынешний господин "ястреб" мог такое сказать, вот видео:

На секунду, эти слова прозвучали уже после того, как Россия оккупировала Крым и развязала войну на Донбассе, уже был сбит малайзийский "Боинг" MH-17.

Что это – ошибка, недальновидность, страх, усердие, популизм или образец realpolitik от господина Дуды?

Можно упрекнуть господина Дуду, что полез в исторические темы без должного уровня исторических знаний, ведь сам он по образованию юрист (впрочем, в заявлении о Крыме, он не прав и как юрист, об этом ему напомнили и министр Сикорский, и посол Зварыч).

Можно пошутить, что он так учил в школе (и это будет полушутка, ведь Польша во времена юности президента была в оккупации и соответственно находилась под идеологическим влиянием российского дискурса, что распространялся и на образование), но здесь проблема значительно глубже. Ведь она имеет системный характер и фиксируется на уровне официального дискурса, сформированного польскими мейнстримными историками и местным Институтом Национальной памяти, а также художественными лентами вроде фантастического хоррора Wolyn.

Прощаем и просим прощения

Так, речь о скандальном "законе о бандеризме", постоянные требования извинений от украинских лидеров, юридический запрет говорить об участии поляков в Холокосте (табу на теме погрома в Едвабном, за который еще в 2001 году тогдашний президент Польши Квасьневский официально извинился), абсолютно популистские требования триллионных репараций от Германии и другие скандальные способы переписывания истории.Из-за этого третья Речь Посполитая испортила отношения не только с Украиной, но и с Израилем и Германией.

При этом господа-государственники очевидно забыли, что в таких сложных темах работает только единственная формула успеха – "прощаем и просим прощения". Именно так сделали польские епископы (среди них был будущий Папа Римский) в 1965 году в известном письме к немецким епископам во время Второго Ватиканского собора.



Фото, которое в 2013 году казалось историческим / Фото – АР

Впоследствии эту формулу повторят в 1997 году президенты Кучма и Квасьневский на 70-ю годовщину Волынской трагедии в совместном заявлении "К взаимопониманию и единению".

В памяти украинцев и поляков болезненной раной остается трагедия, которая произошла в 1943 – 1944 годах на Волыни, Холмщине, Восточной Галичине. Она поглотила жизни десятков тысяч людей, превратила в пепелища села и хутора, принесла много страданий обоим народам. Причины той трагедии имели как исторический, так и тогдашний политический характер. Наши предки заплатили дорогую цену за осознание того, что украинский и польский народы должны жить в мире и дружбе... Мы верим в силу добра, которая помогла полякам и украинцам преодолеть исторические разногласия, найти общее будущее в семье свободных европейских народов, где правда памяти и уважения является важной основой дружбы и сотрудничества,

– фрагмент совместного заявления президентов Украины и Польши 8 июля 2013 года.

Об этом неоднократно говорил президент Порошенко. Эти слова повторил 9 июля 2023 года глава Украинской греко-католической церкви Святослав во время совместного молебна в Луцке в память о жертвах Волынской трагедии. Тогда в нем приняли участие президенты Дуда и Зеленский, и тогда это воспринималось как надежда на то, что между двумя странами больше не может быть недоразумений. По крайней мере, в вопросах исторической памяти. К сожалению, с такими выводами мы поспешили.



Президенты Украины и Польши на совместном молебне в Луцке 9 июля 2023 года / Фото – ОП

К счастью, эти проблемы с непониманием исторических событий не помешали Польше прийти на помощь Украине в 2022 году, за что мы все благодарны. Украина и Польша – друзья и союзники, а между союзниками не может быть недомолвок. Впрочем, вопрос истории, к сожалению, остается миной замедленного действия, что имеет потенциал разрушить отношения двух государств.

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Мы уже видели такие попытки и должны констатировать – инициатором их была именно Польша. А еще должны заметить, что нашим западным соседям не хватает иронии. Именно такой, как в свежем хите от Netflix "1670". Кстати, этот сериал снимался в тех же локациях, что и Wolyn – музея народной культуры в Кольбушовой, почти на границе с Львовской областью. До 1939 года этот городок входил в состав Львовского уезда. Как видим, в одних и тех же локациях можно сделать то, что объединяет, и то, что разъединяет.